Samoise scoort opnieuw voor Gent tegen KV Mechelen: “Mijn ploegmaats zeiden dat ik meer moest schieten”

Ook in Mechelen was het in de beginfase wat zoeken. “Ik denk dat het al bij al meeviel, maar dat we als ploeg te weinig brachten. We vonden de oplossingen niet en hadden te weinig aanspeelpunten. Ach, het belangrijkste is dat we alles in de strijd om play-off 1 nog in eigen handen hebben. We wilden uiteraard winnen, maar als je op tien minuten voor tijd op 1-1 staat, moet je ook niet dom gaan doen. Met dit punt kunnen we het zelf volgende week tegen KV Oostende thuis afmaken. Eerst West Ham United en daarna moeten we zorgen dat we in play-off 1 geraken.” De partij in Londen wordt een unieke ervaring. “We moeten er vooral van genieten. Die zestigduizend man, dat zal misschien overweldigend zijn bij het opkomen van het veld, maar ik denk dat we ons daar snel zullen overzetten. We willen met veel drang die wedstrijd aanvatten, we hebben een degelijke uitgangspositie dankzij die 1-1. Het kan een historische week worden, niemand had dit enkele maanden geleden kunnen voorspellen.”