Samoise: “Okumu excuseerde zich in de kleedkamer, maar dit mag niet gebeuren”

“Het was een frustrerende avond”, aldus de jonge wingback. “We begonnen nochtans goed en namen de wedstrijd meteen in handen. Daar kwam dan ook de 0-1 uit voort. Het was mijn eerste assist van het seizoen, ik weet dat ik nog aan mijn statistieken moet werken.” Samoise had de 0-2 nog aan de voet. “Ik moest zeker scoren. Dat het niet makkelijk was? Ik ga geen excuses zoeken, die bal moest erin.” Daarna ging het helemaal mis achterin bij AA Gent. “We gaven een dom doelpunt weg en daarna die rode kaart vlak voor de rust. Het is iets dat niet mag gebeuren, Okumu weet dat zelf ook en was zeer teleurgesteld. Hij heeft zich in de rust geëxcuseerd tegenover de groep. Daarna hebben we voor hem dat puntje proberen vasthouden, maar dat is helaas niet gelukt.” Na die rode kaart werd Samoise een klassieke rechtsachter. “Offensief kan je dan nog weinig doen, tot die 2-1 viel, daarna moesten we opnieuw volop ten aanval trekken.”