Samoise bekocht penalty met blessure: “Ik hoorde het publiek ‘hands' roepen, dus ging ik ook maar reclameren”

“Matisse is het niet gewend van zo'n beweging te doen, vandaar dat hij zich wellicht blesseerde", zag Hein Vanhaezebrouck na afloop er de humor nog van in. Ook Samoise’s tegenstander had de beweging niet zien aankomen en kreeg de bal tegen de hand. “Ik had het eerlijk gezegd ook niet gezien", bekende Samoise. “Ik verwachte de bal te zien, maar die kwam niet. Ik hoorde het publiek ‘hands, hands’ schreeuwen en ben dus ook maar gaan reclameren. Daarna kreeg ik wel last aan de heup, ik heb die wat verdraaid tijdens die actie. Ik hoop dat het tegen de wedstrijd in Oostende van vrijdag voorbij is. Ik zie het zelf wel goed komen. Het is een korte week, maar dat zijn we met al dat Europees voetbal van vorig seizoen al gewend.”