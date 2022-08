Sammy Bossut (Zulte Waregem) ziet jonge maats kopje onder gaan tegen Charleroi: “Verschil in maturiteit”

Voor Zulte Waregem werd het geen prettige zondag. De tweede nederlaag in eigen huis, tegen een matuur Charleroi, kwam zo mogelijk nog harder binnen dan die van een week eerder tegen Racing Genk. “We hebben een jonge ploeg en weten dat dit kan gebeuren”, hield kapitein Sammy Bossut er toch de moed in.

Zulte Waregem had een helft voetballes gekregen van Racing Genk vorige week, maar had aan de tweede helft de illusie overgehouden dat het in de eerstvolgende thuismatch tegen Charleroi orde op zaken zou kunnen stellen. Een vroege openingsgoal van Alieu Fadera versterkte dat gevoel nog, maar na de gelijkmaker van Daan Heymans kort voor de pauze liep het uiteindelijk in het slotkwartier nog volledig fout voor Essevee.

“Er was zelfs al voor die gelijkmaker teveel nonchalance in ons spel geslopen”, had Sammy Bossut vastgesteld. “Bij het tweede doelpunt liep er van alles mis. Kayembe staat vrij aan de tweede paal, maar die voorzet mag er ook veel te gemakkelijk komen. Dat zijn jeugdzonden die je cash betaalt.”

Degradatiekraker

“Jammer, want we hadden ons geen betere start van de wedstrijd kunnen wensen”, keek de doelman terug naar de vroege openingsgoal. “Je zag evenwel dat er bij ons gaandeweg te veel jonge jongens moesten ingebracht worden en dat er op het eind een te groot verschil in maturiteit tussen Charleroi en ons. Je kan dat die jonge gasten niet kwalijk nemen, het is een leerproces waar ze doorheen moeten. Wij, de anciens, moeten hen helpen de fouten uit hun optreden weg te vlakken. Maar dat heeft tijd nodig. Tja, we wisten dat dit kon gebeuren. Maar leuk is natuurlijk anders.”

Met 4 op 15 verzeilt Zulte Waregem mee in het groepje van de verliezers van het weekend, ploegen die de hete adem van de winnende hekkensluiter Seraing nu in de nek voelen blazen: Cercle Brugge, Kortrijk, zelfs KV Oostende. Met volgende week een confrontatie tussen Cercle Brugge en Zulte Waregem op de kalender, is er al bijna sprake van een vervroegde “degradatiekraker”.

“We mogen nu echter niet te veel druk op die wedstrijd gaan leggen”, waarschuwt Bossut. “Ja, Cercle heeft ook de puntjes nodig. Ik zag beelden van hun match in Genk, slecht was dat niet. Net als wij zijn ze ongelukkig aan de competitie begonnen. Maar we moeten gewoon verder geloven in wat we doen en hoe we het aanpakken.”