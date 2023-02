Sammy Bossut (Zulte Waregem) weet dat driepunter in Seraing nu absolute noodzaak is: “Het is nog niet gedaan”

Een kwartier voor het einde van de wedstrijd tegen KV Oostende moest Sammy Bossut goed plat, op een schuiver van Fraser Hornby. Hij pakte die zonder probleem. Bij de volgende poging van Hornby was Bossut wél geklopt. Een opdoffer waar Essevee zich niet van herstelde.

“We hebben het onheil over onszelf afgeroepen”, concludeert Bossut. “Door de partij niet dood te maken toen we daar de kansen toe hadden. We waren goed begonnen, scoorden vroeg. Maar geleidelijk gingen we zenuwachtiger acteren. En in de tweede helft merkte je dat bij ons de schrik voor een tegengoal er ging in zitten. We brachten in die tweede helft veel te weinig. Na de gelijkmaker hebben we nog wel wat geprobeerd, maar zonder voldoende overtuiging.”

“Druk gaat niet meer verminderen”

Voor Zulte Waregem was het tegen Oostende ‘van moeten’ en die druk woog te zwaar.

“Bij het tegendoelpunt liep echt alles mis”, kijkt Bossut nog even achterom. “Ik zag dat schot zelfs niet komen, er stonden te veel spelers voor mij. En ook daarna wou de bal niet goed vallen voor ons. Dat was ons eigenlijk een paar weken geleden tegen Club Brugge ook al overkomen, die avond hadden we zeker ook een punt verdiend. De match tegen Oostende was typerend voor ons hele seizoen.”

De strijd om straks niet bij de drie degradanten te horen, is één lange afvallingskoers. Precies daarom gold het drieluik Oostende - Seraing - Kortrijk als cruciaal. Bij de eerste horde struikelde Essevee reeds. Maar voor Bossut is dat geen reden om de armen te laten hangen.

“We hebben natuurlijk ook een enorme klap gekregen door het uitvallen van Ruud Vormer”, moet de doelman bekennen. “En de overwinningen van Eupen en Kortrijk hebben ons nu nog meer in de achtervolging gedwongen. Maar bij ons blijft iedereen er van overtuigd dat het niet gedaan is. We hebben nu geen andere keuze meer dan zes op zes te halen in de komende twee wedstrijden, want met een gelijkspel schiet je niks op. Daarna kunnen we dan zien hoe de situatie is geëvolueerd. Kijk, we staan nu al het hele seizoen onderin, die druk van te moeten winnen gaat er nu niet meer minder op worden. Maar ik blijf geloven dat we het alsnog kunnen omkeren, als we met zijn allen tot de laatste snik strijden. Te beginnen op Seraing, ja.”

Lees ook: meer voetbal in de Jupiler Pro League