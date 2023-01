Sammy Bossut (Zulte Waregem) vandaag tegen Westerlo: “Ik hoop hier door te gaan tot mijn veertigste”

Met mes snijdt uiteraard aan twee kanten. Als Bossut zijn prestatie van in het Lotto Park herhaalt, levert dat mogelijk weer punten op voor zijn team. De doelman, die bij de start van de volgende competitie 38 kaarsjes uitblaast, is einde contract en tast voorlopig nog in het duister over zijn toekomst.

“Niet dat ik het gevoel krijg dat ze hier niet meer in mij geloven”, zegt Sammy Bossut. “Maar op een bepaald moment is dat cijfer van je leeftijd soms iets dat in je nadeel speelt, en worden er beslissingen genomen waar je je dan maar moet bij neerleggen.”

Zoals amper drie maanden geleden, toen plots Louis Bostyn door Leye tot eerste doelman werd gepromoveerd. Bossut kreeg en greep de kans zich in de bekerduels in Lommel en Deinze te onderscheiden, en stond na de komst van Vormer en Brüls na de jaarwisseling ook opnieuw in de competitie tussen de palen.

“Ik ben er nooit van uitgegaan dat ik tegen mijn eindpunt als eerste keeper aanschuurde, maar je bent ook altijd afhankelijk van de jongens die voor je staan en van de resultaten. Misschien waren er af en toe wat twijfels over mij, dat kan. Dan is het fijn als je je nog eens kan tonen zoals ik op Anderlecht deed. Fysiek voel ik dat er zeker nog twee goeie jaren in mijn lichaam zitten, misschien zelfs meer. Zoals ik me nu voel hoop ik tot mijn veertigste te kunnen blijven meedraaien. Liefst hier bij Zulte Waregem uiteraard. Mocht het hier stoppen, dan zal dat zeker een steek in mijn hart zijn. Na zeventien jaar eerste klasse naar lagere reeksen afdalen, is wat mij betreft geen optie. Maar we zien wel.”