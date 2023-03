Sammy Bossut (Zulte Waregem) na zure bekerexit met blik op Leuven: “Uitgaan van eigen kracht”

In het AFAS-stadion was Bossut zonder meer de beste Esseveeër, met enkele noodzakelijke reddingen alweer. Maar in de slotfase was de Waregemse ouderdomsdeken kansloos toen David Bates plots helemaal vrij voor hem opdook. Het was natuurlijk al veel vroeger, bij de rode kaart in de eerste helft voor Ciranni, dat de bekerdroom van Zulte Waregem in rook opging.

“We moeten er niet meer te veel woorden aan vuil maken”, zucht Bossut. “Dat verandert immers niks meer aan de zaak. Die tussenkomst van de VAR was totaal onnodig, dat heeft ondertussen wel iedereen gezien en gezegd. Het is wachten op een scheidsrechter die de ballen aan zijn lijf heeft om eens tegen die VAR in te gaan en bij zijn beslissing te blijven.”

Keepers meer beschermen

Dat Bram Van Driessche in Mechelen ongetwijfeld zijn eigen falen in Eupen (de onbestrafte trap van Gassama op de borst van Cercle-keeper Majecki) nog in gedachten had, zal volgens Bossut zeker meegespeeld hebben in zijn beslissing om de VAR te volgen.

“Los van de VAR-discussie heeft die fout misschien ook wel tot gevolg dat scheidsrechters nu eindelijk de doelmannen iets meer gaan beschermen”, zegt Bossut. “Want die jongen van Cercle is nu wel zes weken niet beschikbaar, hé. Terwijl je op die beelden heel goed zag dat hij eerst op de bal was. Nu mag die spits zomaar de match uitspelen en pakt Eupen zelfs nog een punt.”

Waardoor Zulte Waregem weer op drie eenheden van de veilige vijftiende plaats verzeilt. Zaterdag in Leuven krijgt Essevee één van zijn laatste kansen om die kloof nog te dichten.

“Er blijven zeven wedstrijden en die moeten we als zeven finales aanvatten”, weet Bossut. “Of de speelwijze van OH Leuven ons ligt, doet niet ter zake. We moeten in Leuven van onze eigen kracht uitgaan, en dat zal ook in de zes volgende wedstrijden het geval moeten zijn. We moeten nog naar Eupen, dààr winnen is een absolute noodzaak. We moeten op zeker nog drie overwinningen mikken, dat moet onze target zijn.”

