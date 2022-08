Sammy Bossut vrijdag met Zulte Waregem op Club Brugge: “Hopelijk betalen wij het gelag na Eupen niet”

Drie op zes. De balans na twee speeldagen blijft positief voor Zulte Waregem, en dan vooral omdat Essevee op Antwerp ondanks het verlies kon terugkijken op een geslaagde prestatie. Vrijdagavond volgt alweer een uitduel om u tegen te zeggen. Bij kampioen Club Brugge hoopt Sammy Bossut dat zijn jonge ploegmaats kunnen bevestigen. “Als we dit elke week kunnen brengen, mogen we niet in problemen komen.”

De doelman hoopt, één week voor zijn 37ste verjaardag, op Club Brugge niet in een schietkraam terecht te komen.

“Want ik ga er wel van uit dat de kampioen zich zal willen revancheren voor de nederlaag in Eupen”, bedenkt de Waregemse ouderdomsdeken. “Het zou sneu zijn als wij het gelag moeten betalen. Maar goed, ook voor de trip naar Antwerp dachten sommigen dat wij kansloos waren. Mooi niet. We pakten dan wel geen punten, maar voor hetzelfde geld was dat wél gelukt. Als die kopbal van Jelle Vossen na vijf minuten niet tegen de lat maar in doel gaat, wil ik het nog wel eens zien. Er was ook die kans voor Jean-Luc Dompé, één minuut voor het Antwerpse doelpunt. In ieder geval, als we elke week kunnen brengen wat we op de Bosuil toonden, dan mogen we eigenlijk nooit in de problemen komen.”

Juiste mentaliteit

Met Antwerp, Club Brugge en volgende week Racing Genk zit Zulte Waregem in een loodzware beginperiode van het nieuwe seizoen. Geen sinecure voor een jong team als dat van Mbaye Leye.

“We mochten de Bosuil met opgeheven hoofd verlaten”, bedenkt Bossut. “Die match heeft geleerd dat we het elke tegenstander lastig kunnen maken. Dus moeten we eigenlijk vooral naar onszelf kijken. De supporters hebben onze prestaties in de voorbereiding en ook in het competitiebegin naar waarde geschat, dat is ook niet onbelangrijk. Wij proberen te voetballen, waarbij iedereen vecht voor elkaar. Het team is het belangrijkste, daar hamert de coach voortdurend op. Onze club kan niet, zoals Paul Geysens bij Antwerp, zomaar de geldbeugel opentrekken en grote namen binnenhalen. Dus rekruteert Zulte Waregem vooral jongens met een goede mentaliteit. Dat sommigen nog wat ervaring missen, is zeker juist. Maar die doen ze onderweg wel op. En wat mij betreft, mogen de jongeren de ouderen in de groep best ook coachen, hoor.”

Ploegmaat werd coach

Sammy Bossut heeft Mbaye Leye nog als ploegmaat gehad tijdens diens drie vorige periodes bij Zulte Waregem.

“Hij heeft inmiddels al wat ervaring opgedaan bij Standard, als assistent en als hoofdtrainer”, besluit Bossut. “In zijn lange carrière stak hij ook van veel trainers dingen op. Dat ik als titularis aan het seizoen begon, heeft trouwens niks met ons gezamenlijk verleden te maken. Ook Louis Bostyn was immers jarenlang zijn ploegmaat. Kijk, Zulte Waregem heeft twee goede doelmannen, Louis heeft nog wat meer mooie jaren voor de boeg dan ikzelf. Zolang ik me goed voel, knok ik voor mijn plaats onder de lat. Ja, op Antwerp had ik best veel werk. En dat zal op Club Brugge allicht niet anders zijn.”

