Sammy Bossut pakte gouden punten met Zulte Waregem in Anderlecht: “Strijdlust moet onze troef worden”

Impact van nieuwkomers

Over wie de echte matchwinnaar voor Essevee was in Anderlecht, bestond weinig discussie. Sammy Bossut, 37 jaar, vijf maanden en zeven dagen oud, maar kwiek als een jong veulen tussen de palen. In de slotfase was de doelman en kapitein gewoon onklopbaar.

“Helaas was ik dat in de eerste helft niet”, verwees hij zelf naar die ene minuut waarin hij zich twee keer moest omdraaien. “We brachten onszelf op dat moment een beetje in de problemen. Na onze eerste goal vond ik dat we het iets te nonchalant aanpakten, dat was om moeilijkheden vragen.”

Benito Raman kreeg na zijn twee goals nog evenveel kansen om de match dood te maken, maar eerst Timothy Derijck op de lijn en na de pauze Bossut zelf voorkwamen dat. De doelman kreeg vervolgens nog bijstand van zijn doelpaal op een poging van Anderlecht-aanwinst Anders Dreyer.

“Wij gaven na de pauze, toen we overschakelden op vier verdedigers, een beetje meer ruimte weg om zelf op zoek te gaan naar kansen”, zag Bossut. “Voetballend waren we vorige zaterdag in Genk sterker voor de dag gekomen, maar nu telde enkel dat we scoorden en die drie punten pakten. Je zag toch ook weer dat onze nieuwkomers het team vooruit stuwden. Ongelooflijk welke hun impact op ons spel is. Het geloof in onze overlevingskansen groeit elke wedstrijd. Maar, en dat moeten we heel goed beseffen, we zijn er nog lang niet. Dertien matchen, daarin kan nog heel veel gebeuren. We zullen voor elk punt moeten knokken, die strijdlust zal onze grootste troefkaart moeten zijn.”