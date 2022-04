Sammy Bossut en Zulte Waregem eindelijk gered: “Wij waren rotslecht, kistje champagne voor Oostende”

Geen feeststemming aan de Gaverbeek. Het leek er zelfs even op dat het “annus horribilis” nog een verlengstuk ging krijgen, toen Seraing zaterdagavond op KV Oostende met een voorsprong aan de extra-tijd begon. De strafschop die Gueye in de Diaz Arena in minuut 93 binnentrapte, op aangeven van de VAR, maakte dat drie clubs in één klap zeker waren van de redding: Oostende zelf, Eupen en... Zulte Waregem.

Essevee mag zich dus opmaken voor een achttiende opeenvolgende campagne bij de elite, straks in 2022-23. Maar de onweerswolken boven de Elindus Arena zijn daarmee absoluut niet verdreven. Sammy Bossut, die bij Zulte Waregem alleen het eerste seizoen in eerste klasse niet meemaakte - hij kwam in 2006 over van het toenmalige Sporting West Ingelmunster Harelbeke, nam na het verlies tegen STVV geen blad voor de mond.

Levensgrote tifo

“We hebben die mensen zwaar in de steek gelaten”, besefte Bossut. “Het gefluit na afloop was volkomen begrijpelijk en terecht. Wij zijn pas beginnen voetballen nadat STVV met tien man viel. De tweede helft kregen we een lesje in efficiëntie, want in dat laatste half uur kregen we wél kansen. Het gebrek aan beleving bij ons was stuitend. Misschien leefde na de zege tegen Eupen het gevoel bij té veel mensen dat we al gered waren. Zelf dacht ik daar totaal anders over, je bent pas gered als er mathematisch echt niks meer kan mislopen.”