Sami Lamrani (Wetteren) baalt na 3-2-nederlaag bij Harelbeke: “Waren opnieuw de betere ploeg”

FC Wetteren likte zaterdagavond de wonden na een zure nederlaag in Harelbeke. De Leeuwen haalden via Sami Lamrani en Guus Vandekerckhove tot twee keer toe een achterstand op, maar bleven door een penalty in de slotminuut met lege handen achter. “Ik had nooit verwacht dat we zouden verliezen", zucht Lamrani.

“Dit voelt als diefstal aan. We wisten dat Harelbeke met lange ballen en op duels gingen spelen, maar we kunnen niemand iets verwijten. Ons spel is goed en we blijven geloven in wat we doen. Alleen ontbreekt er ergens iets.”

Al drie keer betere ploeg

Met slechts één overwinning in zes wedstrijden staat Wetteren voorlaatste in tweede amateur A. “Mensen die enkel afgaan op de uitslagen en het klassement zullen niet geloven dat wij de voorbije drie weken telkens de betere ploeg waren en misschien zelfs 7 op 9 verdienden. Vaak ontbreekt ons vooral een doelpunt op het juiste moment.”

“We hadden niet verwacht dat we zo laag zouden staan en verdienen dat ook niet. Volgende week krijgen we met Olsa Brakel een moeilijke tegenstander, die beter zal voetballen dan Harelbeke. Hopelijk slagen we er dan in om eindelijk iets te rapen. Mooi voetbal is leuk, maar het zijn de punten die tellen.”

Aanspeelbaar zijn

De middenvelder van Wetteren werd door vriend en vijand als man van de match bestempeld. “Dat is fijn, maar ik wil liever winnen. Ik deed gewoon mijn job en dat is aanspeelbaar zijn. Ik kreeg vaak de bal en probeerde acties te maken en het spel te verdelen. Eindelijk scoorde ik ook mijn eerste doelpunt van de competitie, want ik heb de voorbije weken al een paar kansen gemist.”

“Vorig seizoen sukkelde ik met veel kleine kwaaltjes. Nu ben ik fit en voel ik me goed ik de ploeg. Ik ben nog altijd één van de jongsten op het veld en moet nog veel leren. Soms voetbal ik nog te jong en zorgt dat voor balverlies, maar ik krijg nog veel vertrouwen van de coach. Hij zegt me dat ik nog beter zal zijn als ik in één of twee tijden ga spelen.”