Sami Afkir zet Bertem-Leefdaal op weg naar bevrijdende derbyzege tegen Linden: “Ons tactisch plannetje pakte heel goed uit”

“Gelukkig was de wedstrijd zo goed als afgelopen na die foute terugspeelbal, want het was toch nog heel even stressen op het einde”, kan er een lachje vanaf bij Afkir. “Ik was in die slotfase ook wel redelijk vermoeid door al die tijd druk te zetten op de defensie. Maar ik had hun speler eigenlijk niet gezien toen ik besliste om achteruit te spelen en de wind speelde ook nog eens een bepalende rol. We hadden natuurlijk nog veel liever de nul gehouden, maar het belangrijkste is dat die eerste driepunter eindelijk een feit is. Het laat ons toe om de aansluiting te maken met de middenmoot in eerste, dus hopelijk is de toon nu gezet.”

Offensieve intenties

Anders dan vorige seizoenen hadden de troepen van coach Quaethoven ditmaal weinig te vrezen van Linden, dat niet verder kwam dan enkele afstandsschoten. “Op zich was dat best verrassend want voor aanvang van het seizoen rekende ik hen samen met Wambeek toch bij de grote titelfavorieten”, meent Afkir. “En net die twee teams staan nu samen onderin de klassering. Zelf hadden we ons wel een beetje aangepast aan de tegenstander om vooral hun sterke middenveld het voetballen te beletten. En ja, daar hadden ze het zichtbaar lastig mee, terwijl wij van onze kant op de counter de klus konden klaren. Normaal gezien zetten we wel iets hoger druk, want de nieuwe coach legt echt wel de nadruk op balbezit en offensieve intenties. In principe is dat een beetje een stijlbreuk met de voorgaande jaren, maar als zaalvoetballer kan ik dat alleen maar toejuichen (knipoogt). Zeker nu ik nog iets hoger op het veld mag postvatten als aanvallende middenvelder of zelfs tweede spits.”

Zaalvoetbal

Zaalvoetbal speelt Afkir dit seizoen zelfs in de hoogste klasse bij Borgloon. “In drukke weken is het daardoor vijf of zes dagen op zeven voetbal, maar ik doe het allebei veel te graag om een keuze te kunnen maken”, klinkt het nog. “Op zich is het ook heel complementair en versterkt het mekaar. Op het veld kweek ik conditie en uithoudingsvermogen, terwijl ik in zaal op de korte ruimte aan mijn technische en tactische skills kan werken.”