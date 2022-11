Sam Ysenbaert zet na 0-4-zege tegen Leeuw Brucom opmars met Asse-Zellik A voort: “Nieuwe tactiek werpt zijn vruchten af”

voetbal tweede provinciale AAsse-Zellik A is aan een serieuze opmars bezig. Na een matige eerste periode, waarin de fusieclub in tien wedstrijden slechts twaalf punten sprokkelde, voert ze met een recente negen op negen zowaar de rangschikking aan in periode twee. Van een metamorfose gesproken.

Door de knappe resultaten van de afgelopen weken is Asse-Zellik de top vijf binnengekomen in tweede provinciale A. Nooit eerder dit seizoen stond de club van voorzitter Kris Thielemans zo hoog geklasseerd. In die drie duels kon Asse-Zellik A acht keer scoren, waaronder vier treffers afgelopen speeldag op het veld van Leeuw Brucom en moest het geen enkel doelpunt toestaan. Ook het doelsaldo is met plus vijf positief, want de ploeg van trainer Xavier De Groote kon tot dusver 24 keer scoren en moest 19 treffers toestaan.

“Eigenlijk hadden we nog hoger in het klassement moeten staan”, vindt Sam Ysenbaert, die tegen Leeuw Brucom niet één keer maar tweemaal de netten kon bolzetten. “In het begin van het seizoen speelden we immers heel goed voetbal, maar werden we niet beloond voor onze inspanningen. Dat was best frustrerend. Daarna kenden we een dipje, mede door een blessuregolf. We moesten heel wat sterkhouders missen. Op een bepaald moment hebben we de koppen bij elkaar gestoken om uit de impasse te geraken. Met succes. Door op een andere manier te gaan voetballen, pakken we de laatste weken wel de punten. Hoe we dan spelen? Dat ga ik niet verklappen, dat moeten onze tegenstanders maar zelf uitzoeken”, lacht Sam Ysenbaert, die dit seizoen al aan acht stuks zit.

Periodetitels

“Ik ben niet ontevreden over dat aantal, maar het kan altijd beter hé”, blijft hij kritisch voor zichzelf. “Door kwaaltjes heb ik ook niet alle matchen kunnen spelen. Bovendien haal ik nog niet mijn beste niveau. Maar daar werk ik aan. Net zoals de ploegmaten. De ziekenboeg is intussen leeg gelopen, waardoor de onderlinge concurrentie serieus is toegenomen. Dat is een goede zaak. Iedereen moet nog meer zijn best doen om een plaatsje in de selectie te bemachtigen, laat staan in de basisploeg.”

Het opnieuw invoeren van periodetitels vindt de Assese spits een goede zaak. “Zo blijft het ganse seizoen de moeite waard. Een slechte periode in het seizoen hoeft niet dramatisch te zijn. Daar kunnen we zelf van meespreken. We gaan er alles aan doen om deze tweede periode te winnen zodat we kunnen meedoen aan de eindronde met de promotie als inzet”, kijkt Ysenbaert optimistisch naar de toekomst.

