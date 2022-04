Sam Verstraeten (Olympia Denderleeuw): “Ons jeugdproject lijkt te slagen”

Basketbal Tweede landelijke AOlympia Denderleeuw bekleedt de weinig benijdenswaardige laatste plaats in 2de landelijke A. De piepjonge ploeg van coach én voorzitter Vicky Hendrickx behaalde twee weken geleden hun eerste en voorlopig enige zege in eigen huis tegen Koksijde. “Dat we dit seizoen niet kunnen zakken, is een hele geruststelling”, stelt ploegkapitein Sam Verstraeten (29).

Olympia Denderleeuw was vorig seizoen op sterven na dood. “Hadden mijn vrouw Vicky en ik de club niet overgenomen, stonden alle spelers op straat”, zegt Sam Verstraeten.

Verstraeten is met zijn 29 lentes bij uitstek de oudste en meest ervaren speler bij Olympia Denderleeuw. Zijn partner Vicky Hendrickx werd prompt voorzitter van de club en nam medio november het trainerschap van David De Beule over.

“Een vrouwelijke coach van een herenteam is een zeldzaamheid, maar Vicky staat haar mannetje én ze wordt gerespecteerd”, weet Verstraeten. “De groep heeft al gevraagd of ze volgend seizoen wil verder doen. We zijn in Denderleeuw met een jeugdproject gestart waar 17- en 18-jarigen hun kans krijgen in 2de landelijke. Op mij na had nog niemand in die reeks gespeeld. In het begin van het seizoen verloren we onze wedstrijden met dertig punten verschil.”

Sinds de aanstelling van Hendrickx gaat het spel in stijgende lijn al is dat niet af te lezen op de rangschikking. “We kenden al heel veel pech”, klinkt het. “Covid en blessures zorgden er vaak voor dat we beperkt waren in de rotaties. Maar we speelden enkele hoopgevende prestaties bij elkaar. Op Houtem verloren we met zes man pas in de laatste dertig seconden. Tegen Black Boys verloren we tweemaal een close game. Thuis tegen het ervaren Condors gingen we nog zwaar de boot in, ginds was het nipt.”

Jonge kerels als Schockaert, Beeckman en Van Holsbeek steken nadrukkelijk de neus aan het venster. “Het is de bedoeling dat we onze eigen jeugd in Denderleeuw kunnen houden en met hen onze plaats in 2de landelijke kunnen vinden. Het doel was dit seizoen ons te kunnen handhaven. In dat opzicht is corona onze redding geweest. Volgend jaar willen we een nieuwe stap vooruit zetten. Die close games omzetten in winst en een rustig seizoen neerzetten”, besluit Verstraeten.”