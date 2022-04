Sam Vermeylen (Sint-Lenaarts) wil zich niet verschuilen achter vele afwezigen: “Er blijft nog meer dan voldoende kwaliteit over”

voetbal derde nationale BSint-Lenaarts mag dan wel gered zijn na de zege vorige week in Betekom. Van uitbollen is duidelijk geen sprake bij coach Sam Vermeylen, die zaterdag in de derby tegen Zwarte Leeuw maar wat graag voor een negende week op rij ongeslagen wil blijven met de Eesterploeg.

Vermeylen is wel op zijn hoede voor de Leeuwen. “We zullen vanaf de allereerste minuut bij de les moeten zijn, want ik verwacht een bijzonder gemotiveerd Zwarte Leeuw aan de aftrap”, aldus de Sint-Lenaartse coach. “We zijn vorige week bijvoorbeeld niet alleen over hen gesprongen in de stand. Ze willen ongetwijfeld ook revanche nemen voor de 3-0-nederlaag uit de heenmatch. ”

Acht matchen op rij ongeslagen

Toch trekt Vermeylen zeker niet met een bang hartje naar Rijkevorsel. “We halen de laatste weken zelf ook een heel hoog niveau. Anders blijf je geen acht matchen op rij ongeslagen. En daar willen we heel graag een verlengstuk aan breien. Het zou per slot van rekening jammer zijn dat er uitgerekend tegen Zwarte Leeuw een einde komt aan die reeks. Het is en blijft toch een speciale wedstrijd voor beide clubs. Daarom gaan we er ook alles aan doen om een goed resultaat neer te zetten.”

Vermeylen mist wel een handvol jongens. “Ik had stiekem gehoopt om Vissers te kunnen recupereren, maar Lucas ondervindt nog te veel last aan de adductoren. Anderzijds mogen die vele afwezigen geen excuus zijn. Ik ben ervan overtuigd dat er nog altijd meer dan voldoende kwaliteit overblijft. Vorige week tegen Betekom waren er bijvoorbeeld ook vier spelers out en toch zijn we erin geslaagd om daar te gaan winnen. Daardoor zijn we trouwens ook zo goed als gered en kunnen we complexloos naar Zwarte Leeuw afzakken.”

Daoudi geschorst, Bevers fit

Naast de langdurig geblesseerden Ahmed (knie) en Cloetens (enkel), wiens seizoen erop zit, zijn ook aanvoerder Daoudi en Meijer dit weekend niet inzetbaar. Zij incasseerden tegen Betekom een derde gele kaart en moeten dus geschorst toekijken. Topschutter Bevers is wel voldoende hersteld van de hamstringblessure, die hem vorige week nog aan de kant hield.

