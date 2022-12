Sam Vermeylen pakt tien op twaalf met Sint-Lenaarts: “We geven de laatste tijd heel weinig weg”

voetbal derde nationale BSint-Lenaarts blijft de prima resultaten aan elkaar rijgen. Zo wonnen de troepen van coach Sam Vermeylen afgelopen weekend tegen Diest (1-0) voor de derde opeenvolgende keer in eigen huis, waardoor de Eesterploeg nu al acht matchen op rij ongeslagen is.

Net als vorige week tegen Wijgmaal opende aanvaller Jesse Claessens zaterdagavond al vroeg de score voor Sint-Lenaarts. “We proberen altijd vanaf het begin heel hoog druk te zetten en de laatste weken rendeert dat ook”, vertelt Vermeylen, die afgelopen weekend nog geschorst moest toekijken vanuit de tribune. “Nadien nam Diest wel een beetje het commando over, maar we stonden goed in blok, waardoor we al bij al weinig hebben weggegeven. De beste kansen waren zelfs nog voor ons.”

Organisatie op punt

Sint-Lenaarts boekte zaterdagavond niet alleen een derde thuiszege op rij. De troepen van coach Vermeylen hielden ook evenveel keer de nul. “Tegen Diest was het misschien niet onze allerbeste match, maar onze organisatie stond wel weer op punt en op die manier kan je ook resultaten boeken. Bovendien hebben we in het begin van seizoen heel wat goede matchen gespeeld, maar toen bleven we vaak met lege handen achter. Dan heb ik het liever zo hoor. Het draait tenslotte om de punten.”

Goede zaak gedaan in de stand

De Eesterploeg is dankzij een knappe tien op twaalf opgeklommen naar de zesde plaats in het klassement. “Als je wint, doe je altijd een goede zaak in de stand en zeker als je een reeks kan neerzetten zoals we nu aan het doen zijn. In het begin van het seizoen pakten we nochtans vrij moeilijk punten, maar de laatste weken lukt dat duidelijk veel beter. Al moet ik ook wel zeggen dat we niet de gemakkelijkste competitiestart hadden, terwijl we de laatste weken toch vooral tegen teams uit de rechterkolom hebben gespeeld. Anderzijds moet je het ook tegen die ploegen nog altijd wel doen. Een dikke chapeau dus voor mijn groep.”

Sint-Lenaarts: Nolle, Kenis, Van den Muysenbergh, De Graeve (65’ Tavares), Dondo, Vissers, Dhaene (56’ De Vulder), Nelson, Willemsen, Di Biniamu Nganga (90’ Diallo), Claessens.

Diest: Rosala, Claessens, Schoors, Schodts G., Bahtiri (42’ Schoolmeesters), Schodts B., Briels, Achnak (76’ Ndagano Mbabazi), Goulding, Massala Eloko, Matuta.

Doelpunt: 10’ Claessens (1-0).

Geel: Kenis, Schoolmeesters, Goulding, De Vulder.

