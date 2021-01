Sam Vermeylen is de verrassende opvolger van Gino Swaegers als coach van Sint-Lenaarts: “Unieke kans met beide handen grijpen”

Voorzitter Jos De Beuckelaer heeft er een paar heftige dagen opzitten. “Het vertrek van Gino kwam als een donderslag bij heldere hemel”, vertelt hij. “Gino heeft hier niet alleen schitterend werk geleverd. We kwamen ook heel goed overeen. In de eerste maanden dat hij bij ons was, zagen we elkaar zelfs meer dan onze vrouwen.”

Sint-Lenaarts heeft met huidig doelman en aanvoerder Sam Vermeylen wel al een opvolger gevonden. “Toen ik Sam afgelopen weekend inlichtte over het vertrek van Gino kwam diens opvolging ter sprake en zo ging de bal aan het rollen. Sam is niet alleen heel gedreven, het klikt ook tussen ons. Bovendien kent hij de club vanbinnen en vanbuiten. Hij zal alleen moeten leren om boven de groep te staan, terwijl hij er nu nog volop deel van uitmaakt.”

Vermeylen heeft er alvast enorm veel zin in. “Het is een unieke kans die ik met beide handen wil grijpen” aldus de dertigjarige doelman. “Ik heb altijd de ambitie gehad om ooit te trainer te worden, maar ik had niet verwacht dat het zo snel zou gebeuren.”

Door het aanstellen van Vermeylen als nieuwe T1 moet de Eesterploeg wel op zoek naar een nieuw sluitstuk. “Voor hetzelfde geld heb ik mijn laatste match als doelman al achter de rug, want een rol als speler-trainer zie ik niet zitten. Ik heb tenslotte nog veel te leren als coach en dan focus ik me liever daar op. Anderzijds geef ik nu ook al training aan de Topsportschool, waardoor het niet compleet nieuw is voor mij.”

In tegenstelling tot Vermeylen zoekt Gino Swaegers komend seizoen wel andere oorden op. “Ik heb niet alleen tien jaar bij Zwarte Leeuw gespeeld”, legt Swaegers zijn keuze uit. “Ik ken ook nog veel mensen van toen. Dat is trouwens ook één van de redenen waarom ik voor de Leeuwen gekozen heb. Er was bijvoorbeeld nog interesse. En zelfs vanuit een reeks hoger, maar bij Zwarte Leeuw was ik duidelijk eerste keuze. Bovendien heb ik de kans gekregen om voor twee seizoenen te tekenen. Niet dat zo’n contract in het moderne voetbal nog veel voorstelt, maar het is wel een blijk van vertrouwen.”

Swaegers vertrekt zeker niet met slaande deuren bij de Eesterploeg. “Het was een bijzonder moeilijke keuze, want ik was absoluut geen vragende partij om te vertrekken. Het is trouwens ook niet zo dat ik uitgekeken was op de club of op de spelersgroep. Verre van zelfs. Het wederzijds respect is bijzonder groot. Ik vind het bijvoorbeeld bijzonder knap wat Jos De Beuckelaer allemaal voor de club doet, maar soms moet je nu eenmaal keuzes maken. Bovendien is en blijft Zwarte Leeuw een traditieclub, waar ik hetzelfde ga proberen neer te zetten als bij Sint-Lenaarts.”

