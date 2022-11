Sam Vermeylen hoopt tegen Zwarte Leeuw nog eens te mogen proeven van de zege met Sint-Lenaarts: “We vergeten onszelf vaak te belonen”

Sint-Lenaarts kwam afgelopen weekend tegen Betekom (2-2) voor de derde week op rij niet verder dan een gelijkspel. “We gaven niet alleen voor de zoveelste keer dit seizoen een voorsprong uit handen”, vertelt Vermeylen. “We schieten ook gewoon heel weinig op met dat punt. Al ben ik ervan overtuigd dat het tij vroeg of laat wel eens zal keren. We spelen bijvoorbeeld niet slecht, maar we vergeten onszelf vaak te belonen.”

Onderin weg geraken

De Eesterploeg telt zo amper tien punten na evenveel speeldagen. “Dat is te weinig. Daarom zou een zege dit weekend bijzonder welkom zijn. En niet alleen om onderin weg te geraken. Ook omdat een eventuele overwinning tegen Zwarte Leeuw nog eens zo zoet smaakt. De derby leeft tenslotte enorm binnen de club. Ik zal bijvoorbeeld niemand extra moeten motiveren. Iedereen beseft het belang van deze match voor onze supporters.”

De Leeuwen hebben duidelijk weinig geheimen voor Vermeylen. “Het is niet omdat ze laatst staan dat wij favoriet zijn. In dit soort matchen telt het klassement niet. Bovendien zie ik ze echt nog wel punten pakken, want dat ze kwaliteit in huis hebben, daar twijfelt niemand aan. Ik heb trouwens nog regelmatig contact met hun coach Gino Swaegers. Het klikte al toen hij hier nog trainer was en dat is nog altijd het geval. We hebben het bijvoorbeeld ook vaak over andere dingen dan voetbal.”

Geen zorgen

Toch moeten ze bij Zwarte Leeuw geen cadeaus verwachten. “Daarvoor kunnen we de punten zelf veel te goed gebruiken. Al geldt dat voor de Leeuwen ook, want we bengelen allebei onderin. Niet dat ik me daar zorgen over maak, maar we moeten wel dringend iets volwassener gaan spelen zodat we stilaan toch eens een reeks kunnen neerzetten. We hebben bijvoorbeeld nog maar twee keer gewonnen tot nu toe en dat is gewoon veel te weinig. Al moet ik ook wel zeggen dat we, zeker in het begin van het seizoen, niet het gemakkelijkste programma hebben gehad.”

