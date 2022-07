Sam Vermeylen en Sint-Lenaarts zijn voorbereiding gestart met stage: “Heel tevreden over ingesteldheid van mijn groep”

De Eesterploeg trok vrijdag al de grens over. “Naast twee trainingen hebben we op stage ook een teambuildingsactiviteit gedaan en zijn we zaterdagavond met z’n allen gaan eten”, vertelt Vermeylen. “Zondagvoormiddag zijn we opnieuw richting Sint-Lenaarts vertrokken en ‘s middags hebben we dan de stage afgesloten met een oefenwedstrijd tegen onze B-ploeg.”

Kleinere kern

Vermeylen kon meteen rekenen op zijn voltallige kern. “Met zeventien spelers en drie doelmannen is de groep wel iets kleiner geworden dan vorig jaar, maar dat wil daarom niet zeggen dat we verzwakt zijn. Onze nieuwkomers hebben bijvoorbeeld stuk voor stuk kwaliteiten En dat zeg ik niet op basis van de match tegen onze B-ploeg, want dat was geen waardemeter. Ik kan alleen maar zeggen dat ik heel tevreden ben over de inzet en de ingesteldheid die de groep afgelopen weekend toonde.”

Na oefenmatchen thuis tegen Ternesse komende zaterdag en Hoogstraten volgende week woensdag wacht op zaterdag 30 juli de eerste officiële (beker)opdracht van het seizoen met een trip naar tweedeprovincialer Punt-Larum. “Ze spelen dan misschien wel twee reeksen lager. We mogen hen toch niet onderschatten. Ze hebben vorig seizoen tenslotte amper twee keer verloren in derde provinciale. Anderzijds zijn wij natuurlijk wel torenhoog favoriet. Bovendien gaan we er alles aan doen om zo ver mogelijk te geraken in de beker van België.”

Vasthouden aan principes

Vermeylen blikt ook al eens vooruit naar de competitie. “Er zijn verschillende onbekende ploegen bijgekomen in de reeks, waardoor het momenteel nog een beetje koffiedik kijken is waar wij in het rijtje thuishoren. Ik weet alleen dat we altijd zullen uitgaan van onze eigen sterkte. Ik ben bijvoorbeeld geen trainer die zich snel zal aanpassen aan de tegenstander. Ik heb vorig seizoen geleerd om vast te houden aan mijn principes en niet te beginnen twijfelen.”

