Sam Vermeylen en Sint-Lenaarts pakken in extremis oververdiend punt tegen Nijlen (1-1): “Veel meer als ploeg gespeeld dan vorige week”

voetbal derde nationale BNa nederlagen tegen Schoonbeek-Beverst en Termien keek Sint-Lenaarts ook zaterdag in Nijlen lange tijd tegen een achterstand aan, maar de troepen van coach Sam Vermeylen slaagden er in blessuretijd toch nog in om een meer dan verdiend punt uit de brand te slepen: 1-1.

De bezoekers begonnen afgelopen weekend furieus aan de partij. “We hebben in de eerste tien minuten wel drie goede kansen gehad om de score te openen, maar dat deden we niet en dat brak ons zuur op”, vertelt de Sint-Lenaartse coach. “Iets voorbij het kwartier maakten we een klein foutje, dat door Nijlen genadeloos afgestraft werd. Al moet ik wel zeggen dat we ook nadien nog altijd het beste van het spel hadden. De thuisploeg was bijvoorbeeld alleen gevaarlijk op de counter omdat wij steeds meer risico’s gingen nemen.”

Loon naar werken

De Eesterploeg moest wel bijzonder lang wachten op de bevrijdende gelijkmaker. “We zijn erin blijven geloven en dat heeft uiteindelijk geloond. We verdienden trouwens ook absoluut niet om te verliezen. Dat gaf de coach van Nijlen na afloop zelf toe. Ook hij kon zich uiteindelijk vinden in het gelijkspel. Al is het voor hen natuurlijk wel zuur dat die gelijkmaker zo laat valt. In ons geval ben ik dan weer ontzettend blij dat we uiteindelijk toch loon naar werken hebben gekregen.”

Ondanks een ietwat teleurstellende vier op twaalf is Vermeylen niet ontevreden over de Sint-Lenaartse competitiestart. “Het belangrijkste is dat het spel oké is en dit weekend in Nijlen zelfs goed. Iedereen heeft bijvoorbeeld niet alleen meer dan zijn job gedaan. We hebben ook veel meer als ploeg gespeeld dan de week voordien tegen Termien (1-2-nederlaag, red.). We moeten alleen nog een tikkeltje efficiënter worden, want dan hadden we ongetwijfeld al meer dan vier punten gehad.”

Geen zwakke broertjes

Met Wezel en Houtvenne wacht nu een Kempisch tweeluik voor Sint-Lenaarts. “Dat zijn allebei heel lastige matchen. Al zitten er eigenlijk geen zwakke broertjes in de reeks. We zullen elke week top moeten zijn als we iets willen halen. Daarom hoop ik dat we stilaan een aantal jongens recupereren. We missen tenslotte nog altijd een vijftal gasten. Niet dat ik me daar achter wil verschuilen of als excuus inroepen, maar het geeft ons binnenkort hopelijk wel opnieuw iets meer mogelijkheden.”

Meer lezen: voetbal in derde nationale B