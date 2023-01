Sam Vermeylen en Sint-Lenaarts hopen op stunt tegen leider: “Proberen om Houtvenne eerste nederlaag aan te smeren”

voetbal derde nationale BVeel tijd om stil te staan bij het 3-1-verlies afgelopen woensdag in de inhaalmatch tegen Termien hebben ze bij Sint-Lenaarts niet, want morgenavond moeten de troepen van coach Sam Vermeylen alweer de wei in. Dan krijgt de Eesterploeg het bezoek van leider Houtvenne.

Voor Sint-Lenaarts was het woensdag pas de eerste nederlaag in meer dan drie maanden. “We wisten dat er vroeg of laat eens een einde moest komen aan die ongeslagen reeks”, vertelt Vermeylen. “Bovendien was Termien gewoon beter en dan moet je je daar bij neerleggen. Het is alleen jammer dat het na de 0-1 vrijwel meteen terug gelijk stond, want als we onze voorsprong iets langer hadden kunnen vasthouden, hadden we misschien een andere match gekregen.”

Fysieke veldslag

Met Houtvenne ontvangt Sint-Lenaarts dit weekend de nog ongeslagen leider. “We gaan er alles aan doen om hen de eerste nederlaag van het seizoen aan te smeren, maar we zijn natuurlijk niet de eerste ploeg die dat probeert en tot nu toe is er nog niemand in geslaagd. Ze staan dus duidelijk niet voor niks op kop. Anderzijds zal het dit weekend grotendeels op karakter aankomen, want door de zware regenval van de afgelopen dagen verwacht ik dat het vooral een fysieke veldslag zal worden.”

Ondanks de nederlaag van afgelopen weekend staat Sint-Lenaarts nog altijd knap zesde in het klassement. “Dat hebben we te danken aan onze knappe reeks voor Nieuwjaar. Anderzijds is die reeks nu ten einde en is het vooral belangrijk om daar gepast op te reageren als groep. Al verwacht ik niet dat ik dit weekend iemand extra zal moeten motiveren. We spelen per slot van rekening tegen de koploper. En dat ze dan ook nog eens ongeslagen zijn tot nu toe maakt dat de uitdaging alleen maar mooier.”

In de steek gelaten

Vermeylen kan wel niet langer rekenen op verdediger Giannique de Vulder. “Ik kreeg vorige week ineens een telefoontje van hem om te zeggen dat hij per direct terug in Nederland gaat voetballen bij de Kozakken Boys. En hoewel hij daar ongetwijfeld een mooie aanbieding zal hebben gekregen, laat hij ons wel van de ene op de andere dag in de steek en dat vind ik absoluut niet kunnen.”

In tegenstelling tot de vertrokken de Vulder verlengden Staf De Graeve, Nick Dhaene (2 jaar), William Tavares, Jonas Van den Muysenbergh, Lucas Vissers (2 jaar) en Dries Willemsen wel al hun contract voor komend seizoen. Ook Jesse Claessens, Marijn Kenis en doelman Jordi Nolle, die nog een overeenkomst hadden, blijven op post.

