Sam Vermeylen boekt dankzij vijf dolle minuten tegen Nijlen (3-0) zesde thuiszege op rij met Sint-Lenaarts: “Heel volwassen partij gespeeld”

Na de 1-0-nederlaag woensdag in Wellen had Vermeylen duidelijk een reactie gehoopt van zijn groep. “En die heb ik ook gezien", klinkt het tevreden. “Het was een stuk beter dan tegen Wellen. Niet dat we het allermooiste voetbal op de mat hebben gebracht. Daarvoor zat er iets te veel afval in ons spel, maar dat is ook niet onlogisch op zo'n moeilijk bespeelbaar veld.”

Momenten gegrepen

In tegenstelling tot de afgelopen twee wedstrijden vond Sint-Lenaarts tegen Nijlen wel de weg naar doel. “Aanvankelijk viel er nochtans weinig doelgevaar te noteren, maar onze eerste de beste kans was meteen raak. Daardoor ging het plots een pak eenvoudiger, want amper vijf minuten later stond het al 3-0 en was de match gespeeld. We hebben dus onze momenten met beide handen gegrepen. Ik vond ons trouwens ook gewoon een heel volwassen wedstrijd spelen. We zijn na die vijf dolle minuten bijvoorbeeld op geen enkel moment nog in de problemen gekomen.”

Twee goals in evenveel minuten

Met twee treffers had Marijn Kenis een groot aandeel in de 3-0-overwinning tegen Nijlen. “Ik heb nog noot in mijn carrière twee keer gescoord in één match en dan nog in amper twee minuten tijd ook”, vertelt de uitblinker. “Al probeer ik wel zoveel mogelijk mee naar voor te trekken nu ik op de rechterflank sta. En zeker thuis, want dan kunnen we toch altijd iets meer als ploeg. Bovendien verwacht de trainer dat ook van mij en voorlopig lukt dat aardig. Het is alleen jammer dat ik net dit weekend mijn derde gele kaart heb gepakt, waardoor ik uitgerekend de derby tegen Zwarte Leeuw mis binnen twee weken. Dat is een serieuze domper, maar het is nu zo. Ik kan de klok niet meer terugdraaien.”

Sint-Lenaarts: Nolle, De Graeve, Van Den Muysenbergh, Tavares, Kenis, Dhaene, Vissers, Willemsen, Daoudi (77’ Vermeiren), Di Biniamu Nganga (71’ Borahsasar), Claessens.

Nijlen: Bielen, Faes, Engelen, Van Den Buijs, Verlinden, Luyten, Vanderheyden (65’ Verstraeten), Vets (65’ Paulissen), Nesen (46’ Bruyninckx), Dejonghe, Peeters.

Doelpunten: 30’ & 32’ Kenis (1-0 & 2-0), 35’ Di Biniamu Nganga (3-0).

Geel: Kenis, Di Biniamu Nganga.

