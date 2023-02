Sam Vermeulen ook volgend jaar coach van KFC Nijlen dat wel verliest van Diest na penalty in slotminuut (0-1): “Na zo’n prestatie is doemdenken niet nodig”

KFC Nijlen was de meest dominante ploeg in het duel met concurrent Diest, maar bleef finaal zonder punten achter. Een strafschopfout van Van Den Buijs in de slotminuut luidde de 0-1 nederlaag in, maar trainer Sam Vermeulen had na afloop niets dan lof voor zijn spelersgroep.

“Na een prestatie zoals deze is doemdenken niet nodig”, zegt Vermeulen, die eerder deze week tot een akkoord kwam met het clubbestuur en ook volgend seizoen trainer blijft bij Nijlen. “Danny Boffin en Bruno Versavel bij de bezoekers beseften ook toe dat ze goed weg kwamen. We troffen twee keer de paal, lieten twee kansen oog in oog met de doelman onbenut en onze tweede helft was van het beste dat ik al van Nijlen zag. Natuurlijk doet het dan extra veel pijn om alsnog te verliezen na een domme penaltyfout, maar dat hoort bij het voetbal.”

Wenen

“Of het een terechte strafschop was? Ja, dat wel. Gianni (Van Den Buijs red.) excuseerde zich na afloop van de wedstrijd, maar ik ga hem zeker niet met alle zonden overladen. Hij speelde een geweldige wedstrijd en stak Kanu (ex-Anderlecht red.) in zijn achterzak. Dit hoort er dan bij. Dan kan je in een hoekje zitten wenen, maar dat helpt ons ook niet vooruit. Als we deze lijn kunnen doortrekken, moet het goed komen. Aan het einde van de rit zullen we staan waar we moeten staan.”

Contractverlenging

Maar wat de uitkomst ook wordt, Vermeulen zit volgend seizoen gewoon in de dug-out van Nijlen. Dat de beslissing om de coach langer aan de club te binden nu al wordt genomen is enigszins opmerkelijk. Niet alleen is de Mechelaar nog maar twee maanden aan de slag in Nijlen, ook het behoud is nog verre van zeker. Maar dat laatste was dus geen bepalende factor.

“Het bestuur weet intussen wel waar ik voor sta als coach en als mens”, licht Vermeulen toe. “Door de beslissing nu al te nemen, schept men duidelijkheid en dat is ook niet onbelangrijk naar de spelers toe met het oog op volgend seizoen. Voor mij is het alvast een blijk van vertrouwen. Zoals ik eerder al aangaf heb ik geen magische formule en soms heb je gewoon wat geluk nodig. Tegen Diest ontbrak ons dat, maar nu is het zaak om dat opnieuw af te dwingen. Of ik er van uit ga dat ik volgend seizoen ook nog in derde nationale aan de slag ben? Ja, al zijn we nu vooral bezig met de match van volgend weekend Sint Lenaarts. De groep verdient om beloond te worden voor al het harde werk.”

kort - Kapitein Yannick Verlinden verlengde zijn contract voor volgend seizoen. De 28-jarige verdediger speelt sinds de winter van 2020 (en het faillissement van KFC Duffel) voor Nijlen.