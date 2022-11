Sam Vanhuyse (SK Roeselare-Daisel): “Mijn eerste doelpunt van dit seizoen doet echt deugd”

Een mooie overwinning voor SK Roeselare-Daisel, dat nu reeds vier matchen na elkaar ongeslagen is en in de stand dankzij die acht op twaalf opnieuw stijgt in de klassering. Leuk detail: Wervik wordt getraind door Jakob Crombez en Davy Cappelle. Beide heren hebben een verleden op Schiervelde. Op Wervik scoorde de 21-jarige Roeselarenaar Sam Vanhuyse zijn eerste competitietreffer voor SK Roeselare-Daisel. “Ik begon bij de jeugd van SV Roeselare, maar dan trok ik voor vijf seizoenen naar Cercle Brugge. De laatste vier seizoenen verdedigde ik de kleuren van het Izegemse Mandel United waarvan ik het laatste anderhalf seizoen deel uitmaakte van de A-kern. Ik genoot er van enkele invalbeurten, maar door de onzekerheid in de zomer over het voortbestaan van de club, koos ik om terug naar Schiervelde te keren. Na enkele goede gesprekken met het bestuur kwamen we snel tot een overeenkomst.”

Hard gewerkt voor basisplaats

“In het begin van de competitie kreeg ik nauwelijks speelkansen, maar ik had geen probleem om de beslissing van de trainer te aanvaarden. Ik bleef op training hard werken en de laatste vier weken werd ik telkens beloond met een basisplaats. Dat gaf me vertrouwen en zaterdag vond ik zelfs de weg naar de netten. Mijn eerste doelpunt van dit seizoen doet echt deugd. Op Wervik speelden we zaterdag een heel sterke eerste helft en Robbe Bakelandt scoorde de openingstreffer. Halverwege de eerste periode kon ik de score verdubbelen en in het slotkwartier werd het finaal nog 1-3. Een nieuwe driepunter en in de derby’s deden we het uitstekend met zeges op Wielsbeke en Wervik.”

“In de stand staan we nu op een gedeelde negende plaats en dus iets steviger in de middenmoot. We zijn nu vier matchen ongeslagen en we hopen volgende week op het veld van Eppegem om onze goede reeks een verlengstuk te geven. Een zorgeloos seizoen in de middenmoot is en blijft onze hoofddoelstelling en tot dusver zitten we mooi op schema om die doelstelling te realiseren.”

