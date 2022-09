Sam Van Hoey en Oxaco openen competitie in Lommel: “Meteen een waardemeter”

BASKETBAL TOP DIVISION ONEHeel wat basketballiefhebbers tellen af naar aanstaande weekend. Bij Oxaco is het niet anders. De club uit Boechout kende vorig seizoen een prima eerste seizoenshelft, maar kon die uiteindelijk niet verzilveren. In 2019 kroonde Oxaco zich nog tot kampioen. Dit seizoen moet een overgangsjaar worden.

Oxaco zag afgelopen zomer heel wat spelers vertrekken of afhaken. Nick Celis (3x3) , Bryan De Valck (3x3) , Mark De Meyer, Jonas Verlinden, Jens Hendrickx, Alexander Gomez, Hannes Reichardt en Vince Van Cleemput vinden we niet meer terug in het shirt van Team Green. Coach Eddy Faus vond dan weer bij Giants een nieuwe uitdaging. Steve Cornelis kwam in zijn plaats. Hem staat een zware erfenis te wachten. Omwille van de late coachwissel kon Cornelis zijn stempel niet drukken op het transferbeleid.

Ook voor uithangbord Sam Van Hoey is het uitkijken en afwachten hoe het team uit Top Division One de draad weer opneemt. “We zijn redelijk beperkt. Bij een blessure van één of twee spelers kunnen we in de problemen komen”, zegt Van Hoey met voorzichtigheid. “De kern bestaat uit acht man en wordt aangevuld met jongens van de tweede ploeg. Op termijn zullen we opnieuw naar onze jeugd moeten grijpen. Oxaco heeft daar een rijke traditie in. Wij zijn geen ploeg zoals Kortrijk waar men met buitenlanders en profs werkt. Daar heeft Oxaco de middelen niet voor.”

Ervaring

Het mag duidelijk zijn dat Oxaco meer dan anders rekent op het scorend vermogen van zijn forward. Er zal naar Van Hoey gekeken worden, maar dat schrikt de speler niet af. “Dat is zo. Maar met het aantrekken van Vic Van Oosterwyck hebben we de positie van spelverdeler goed ingevuld. Ik vind hem een serieuze aanwinst. Onder de borden mag je Bart Van Lommel ook niet onderschatten. Normaal ben ik een rustig type, maar door het vertrek van onder meer Pegg zal ik af en toe mijn keel moeten openzetten. Er is toch wat ervaring vertrokken. Het is aan mij om dat te compenseren en die rol over te nemen.”

Lommel

Oxaco kende een wisselvallige voorbereiding. Zaterdag won het de bekermatch van Hasselt (TDM2) na een spannende eindfase. Van Hoey nam zijn ploeg op sleeptouw. De forward realiseerde 23 punten en lukte de winnende vrijworp in de laatste seconde. Op de openingsspeeldag trekt het naar Lommel. “Meteen een waardemeter”, vindt Van Hoey. “Het wordt een wedstrijd tussen twee ploegen die nog aan het zoeken zijn. De eerste speelronde goed doorkomen is essentieel. Het zal niet gemakkelijk zijn, maar we willen bij de eerste vier eindigen. Een goede start in Lommel kan ons daarbij helpen.”, aldus Van Hoey, die binnenkort voor de tweede keer papa wordt.

Bert Van De Broek zal niet van de partij zijn. De center zit met een vervelend rugletsel.

