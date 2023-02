Sam Theyssens en Sasja winnen vlot van Kortrijk in play-offopener: “Wij kunnen van elke ploeg winnen”

handbal eerste nationaleSasja HC heeft op de eerste speeldag van de play-offs in eerste nationale een comfortabele 20-28-zege geboekt op het veld van Apolloon Spurs Kortrijk. De Hobokenaren achtervolgen vanop de tweede plaats één punt op leider HC Eynatten-Raeren. Kreasa Houthalen, vierde in de stand, komt zaterdagavond op bezoek in Sporthal Sorghvliedt.

“We maakten het verschil in de openingsfase”, stelt Sam Theyssens. “Al snel liepen we vijf doelpunten uit en die bonus hebben we met succes verdedigd in de resterende vijftig wedstrijdminuten. We hebben weinig risico’s moeten nemen en hebben een uur lang de match gecontroleerd. Dat heeft ons eigenlijk meer deugd gedaan dan de overwinning, want we hebben het in het verleden al zeer vaak moeilijk gehad tegen Kortrijk.”

Sasja sloot de reguliere competitie af vanop een tweede plaats. “Onze doelstelling was de top drie behalen, dus we zijn tevreden met het parkoers dat we de voorbije maanden aflegden”, vervolgt de dertigjarige doelman. “We waren al snel zeker van de play-offs en hebben niet tot de laatste speeldag moeten zwoegen om erbij te zijn. Het niveau dat we in verschillende topwedstrijden haalden, was eveneens een bemoedigende prestatie.”

“Leider Eynatten-Raeren blijft de favoriet in deze play-offs, maar het is zeker te pakken. Op ons best kunnen we tegen elke ploeg in deze reeks winnen. Anderzijds worden foutjes op een slechte dag meteen afgestraft. Scherp blijven is de boodschap. Onze troeven? Fysiek staan wij op de top van ons kunnen. Aanvallend kunnen wij vanuit elke positie een doelpunt maken en onze verdediging staat eveneens als een huis. Veel ploegen hebben het lastig om tegens ons te scoren en dat willen we zo houden.”

BENE-League?

Houthalen komt zaterdag om 20.15 uur op bezoek in Hoboken. “Op eigen veld willen wij tegen geen enkel ploeg punten laten liggen. Houthalen heeft veel kwaliteiten, maar op eigen kracht en sterkte moeten we hen de baas kunnen. Dromen wij van de BENE-League? Onze basisploeg is sterk genoeg genoeg om in die grensoverschrijdende competitie een goed figuur te slaan, maar in de breedte zal er volgens mij nog wat moeten bijkomen. Maar zo lang de play-offs nog bezig zijn, is dat toekomstmuziek. Daar wil ik nu nog niet te veel mee bezig zijn”, besluit Theyssens.

