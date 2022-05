Sam Neerinckx bijzonder blij met brons op het PK: “Ik wil me in Driedaagse van Axel ook even laten zien”

wielrennen juniorenOok al won hij niet, Sam Neerinckx bolde zondagnamiddag in Pollare juichend over de finish. De eerstejaarsjunior uit Nederhasselt sloot het Oost-Vlaams wegkampioenschap als derde af en was bijzonder tevreden met dat resultaat.

Uiteraard werd voor de start van het PK voor junioren gekeken naar de grootste blokken. Onder Ons Parike, Isorex, Van Moer Logistics, De Bondt Veranda’s en Avia-Rudyco hadden de grootste vertegenwoordiging. Met dat verschil dat Avia-Rudyco met Steffen De Schuyteneer de topfavoriet in de rangen had.

“Dit keer had ik me voorgenomen mij in de beginfase van het provinciaal kampioenschap niet te veel te laten zien”, verduidelijkte Sam Neerinckx kort na afloop. “Vorige week had ik in Luik-Bastenaken-Luik wat dom gereden, ik had veel te veel aangevallen. In dit PK sprong ik een paar keren mee, maar nooit echt voluit. Tot ik op drie ronden van het einde een paar mannen van Avia-Rudyco voor het offensief zag kiezen. Dan besefte ik dat het gevaarlijk kon worden, want de renners van die ploeg werken heel sterk samen.”

Moeilijk momentje

Neerinckx ging met Milan Feys aan het wiel in de tegenaanval achter Jens Verbrugghe en Kobe Vandenhende. Op de klim na de laatste doortocht aan de streep moest Neerinckx buigen voor Feys. “Omdat ik het tijdens die klim even benauwd kreeg”, ging de pion van Onder Ons Parike verder. “Wellicht door de hitte. Ik kon nog een drinkbus aannemen en overwon dat moeilijke moment. Waardoor ik erin slaagde om naar iemand van Isorex te rijden.”

Dat was Kobe Vandenhende. De Meetjeslander had Verbrugghe moeten laten rijden. Uiteindelijk reden Verbrugghe en Feys samen naar de finish. Veertig tellen later mochten Neerinckx en Vandenhende duelleren om het brons. In die sprint toonde Neerinckx zich nog net iets frisser dan Vandenhende.

“Met deze derde plaats ben ik heel blij”, benadrukte hij. “Dit is mijn tweede podium van het seizoen. In het West-Vlaamse Kachtem werd ik in mijn eerste wedstrijd van het seizoen tweede na een Pool waarmee ik was ontsnapt. Van vrijdag tot en met zondag rijd ik de Internationale Driedaagse van Axel. Ik hoop dat ik me zondag in de finale in Velzeke, een rit met enkele beklimmingen van Valkenberg, Leberg en Langendries, ook eens kan laten zien.”

