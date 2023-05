Sam Janssens (KVE Aalter): “Mooi om zo zes jaar Aalter af te sluiten”

Urbanball Fight Ilyas Touba kroont zich in Abu Dhabi tot wereldkam­pi­oen Urbanball Fight: “Nooit eerder ben ik zo diep moeten gaan”

Vorig jaar werd Ilyas Touba in Kopenhagen wereldkampioen panna. Dit weekend werd hij ’s werelds beste in Urbanball Fight. Dit is een meer mondiale vorm van panna. Onze landgenoot is niet aan zijn proefstuk toe. Hij mag zich al voor de zesde keer de beste pannaspeler ter wereld noemen. Voor het eerst won hij nu het WK Urbanball Fight.