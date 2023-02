Sam De Grand (Lommel SK): “We gaan naar Sclessin voor de volle buit”

De teleurstelling bij Lommel SK voor het mislopen van de Promotion Play-offs in de Challenger Pro League is groot. De Noord-Limburgers haalden nog op de laatste dag van de wintermercato flinke versterking binnen. Die jongens kunnen zich tonen in de Relegation Play-offs die vrijdag van start gaat met het duel tussen de jonge garde van Standard en Lommel SK.

Eén van de vier nieuwe aanwinsten is de talentrijke Sam De Grand, die overkwam van Jong Genk en een contract tekende aan de Gestelsedijk tot 2025.

Standard Luik 16 FC

“Vrijdagavond starten we aan het avontuur in de Relegation Play-offs", steekt de 18-jarige Nederlandse linksback Sam De Grand van wal. “Natuurlijk is het een grote teleurstelling voor iedereen binnen de club en onze supporters dat we die Promotion Play-offs niet konden verwezenlijken. Vooral de late gelijkmaker bij Anderlecht Futures kwam hard aan. Ach, we kunnen de klok niet meer terugdraaien en moeten ons focussen op de komende wedstrijden. Elke wedstrijd starten met de juiste ingesteldheid is deze groep verplicht om toch nog het seizoen wat kleur te geven. Te beginnen met een leuke wedstrijd op Sclessin. Of ik er ooit al in actie kwam? Neen, het is een prachtig stadion en gelukkig voor ons zijn de wedstrijden van SL 16 FC niet uitverkocht en is het een mindere hel dan bij de grote jongens (lacht). Ach, ik verwacht sowieso een leuke pot voetbal. Standard heeft veel talent in hun rangen en gaat altijd voor de overwinning. Het zijn twee teams die willen voetballen en het kan alle richtingen uit. Natuurlijk mikken we op de volle buit en gezien iedereen op training nog scherp staat zit een overwinning er zeker in.”

Gelukkig met komst naar Lommel SK

“Waarom ik koos voor de overstap van Jong Genk naar Lommel SK? Niet zo moeilijk hoor. Bij Jong Genk kreeg ik weinig speelminuten. Lommel SK liet duidelijk merken wel te geloven in mijn kwaliteiten. Voor mijn verdere ontwikkeling is deze mooie club ideaal. Er spelen hier enkele jongens met tonnen ervaring en ik werd door iedereen uitstekend opgevangen. Dit is echt een warme club. Ik speelde reeds mee na de rust in de gewonnen oefenpot bij NAC Breda. Een leuke ervaring en ik deed het vrij behoorlijk. We hebben ook veel jonge spelers en deze Relegation Play-offs moeten we bekijken als voorbereiding op volgend seizoen. Er is slechts één daler. We kunnen dus ontspannen spelen en tonen dat er echt wel veel talent in deze groep schuilt.”

“Waarom ik als Nederlander in Tielt-Winge woon? Omdat de eerste jaren van mijn jeugdopleiding bij OH Leuven waren. Dan ging het richting Anderlecht en daarna kwam ik bij Genk terecht. Ik ben momenteel bezig om mijn rijbewijs te halen. Op het theoretisch examen was ik van de eerste keer door. Ik wil alles op het voetbal zetten en daarom overweeg ik ook om een appartement te zoeken in Lommel.”