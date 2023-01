Sam Coene en Koekelare duiken de top vijf in na klinkende zege tegen Lombardsijde: “Voelen geen druk”

“Een match waarin we eigenlijk op geen enkel moment in moeilijkheden kwamen”, vertelt verdediger Sam Coene ons. “Thor Laleman zette al snel een strafschop op en even later verloor de thuisploeg een verdediger, toen hij onze doorgebroken Jarne Ledeine ten val bracht. Met nog zeventig minuten op de klok was de wedstrijd nog lang en kon Lombardsijde niet alle ruimtes meer toelopen. We dreven de score stelselmatig op en na een uur stond eindstand op het bord. Een vlotte zege, die welkom was na een korte winterstop.”

Voor de pauze tussen kerst en nieuw pakte Koekelare één op zes tegen Ardooie en Houthulst. Sloeg de vermoeidheid daar toe? “Neen, we hadden het gewoon lastig tegen twee sterke tegenstanders”, vervolgt Coene. “Thuis hielden we Ardooie, dat tweede in het klassement staat, op een scoreloos gelijkspel. De week nadien verloren we tegen Houthulst, dat op hun eigen kunstgrasveld een sterke thuisreputatie verzorgt en ook een tijdje met een mannetje meer speelde. In die omstandigheden kan je altijd punten verliezen. Verder voelen wij als promovendus absoluut geen druk van het bestuur en zo staan wij ook niet te lang stil bij dat puntenverlies. De ploegen die boven ons staan, beschikken over heel wat talentrijke spelers en vedetten die hier niet rondlopen.”

Verzorgd voetbal

Sam Coene is met zijn 32 lentes een van de meer ervaren pionnen in het elftal van coach Dieter Vandendriessche. “Als centrale verdediger probeer ik samen met mijn kompaan Kristof Decaestecker de lijnen uit te zetten en te vermijden dat we te veel met de lange bal spelen. We verzorgen de opbouw van achteruit. Dit weekend staat er alweer een topper op het menu met de komst van Jong Male, dat derde staat met vier punten voorsprong op ons. Ginds gingen we met 1-2 winnen, maar het is een moeilijk bespeelbare ploeg, die zeker en vast uit is op revanche tegen ons”, besluit de Ardooienaar.