Sam Blancke (Sparta Petegem): “We lopen over geen enkele ploeg, maar tonen heel veel weerbaarheid”

Afwachten wat de federatie beslist. De partij van buur SK Deinze thuis tegen Beerschot van zaterdagavond is al afgelast. “Spelen we niet gaan we toch met een goed gevoel de winterstop in want we wonnen onze laatste partij”, verwees Blancke naar de 0-3 bij rode lantaarn Erpe Mere United. “Inderdaad, ik speelde weer centraal achterin. Door de gele strafdag van Brian Vercruysse. Zaterdag is onze linksachter Robbe Van Den Heede geschorst omwille van een derde gele kaart. Het wordt dus weer wat schuiven met pionnen. Dat zal nog wel een tijdje doorgaan want we zitten ook met een aantal geblesseerden. Die gele schorsingen komen daar bovenop. Wat ook voor andere ploegen geldt.”