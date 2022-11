Sam Bilsen ziet GSG Aarschot nodeloos verliezen tegen Willebroek: “Defensief klopt het plaatje nog niet”

Basketbal Top Division 2Nul op zes. Dan kan je als club moeilijk tevreden zijn over de competitiestart van je ploeg. Aarschot maakt het scenario momenteel mee. De ploeg staat dan ook samen met Quaregnon op de laatste plaats in Top Division 2. Dit weekend werd er thuis tegen Willebroek verloren, maar het had anders kunnen lopen voor de Hagelanders.

Coach Sam Bilsen maakt een eerlijke analyse. “Voor aanvang van het seizoen hadden we duidelijk gesteld dat het behoud in Top Division de enige doelstelling was. We wisten ook dat we een moeilijke kalender hadden om te openen. Ploegen als Flénu, Oostkamp en Gistel-Oostende behoren tot de top in de reeks. Die nederlagen werden ook ingecalculeerd. Toch kunnen we inderdaad niet tevreden zijn met de start van deze campagne. Ondanks de moeilijke kalender hadden we toch al punten kunnen en moeten hebben. Zeker tegen Pepinster en Willebroek zat er voor ons veel meer in.”

Uit handen gegeven

De verloren wedstrijd tegen Willebroek is misschien tekenend voor het seizoen. Sam Bilsen bevestigt. “Op twee minuten van het einde stonden we nog zes punten voor. Uiteindelijk verloren we met 81-87. We kunnen het niet afmaken. Dat heeft deels met ervaring te maken, deels met de juiste focus behouden. Offensief zit het meestal wel goed. Enkel op Gistel-Oostende kenden we aanvallend een offday. Uitgerekend toen zat het verdedigend goed. Defensief klopt het plaatje nog niet. Tegen Willebroek kregen we opnieuw bijna negentig punten tegen. Dat is gewoon te veel. We verloren deze zomer enkele spelers. Matthew Hodge en Louis Baertsoen vertrokken naar Amerika. Dillen Geleyns stopte met basketbal. Gilles Deferm (Geel, red.) heeft zich al goed aangepast. Robrecht Erven speelde met Tienen vorig seizoen een reeks lager en heeft nog wat tijd nodig om zich aan te passen aan het hogere niveau.”

Naar Royal

Volgend weekend trekt Aarschot naar Royal IV. “Dit jaar hebben we nogal wat nieuwe ploegen in onze reeks. Royal IV is er daar een van. De tegenstander is ons minder bekend. Het gaat ook om een B-ploeg, waarvan de samenstelling nogal eens durft te wijzigen. Gezien de rangschikking weten we dat we opnieuw voor een zware klus staan.”