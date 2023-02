Sam Bilsen zet reddingsoperatie van GSG Aarschot voort: “We misten een grote jongen. Met de terugkeer van Mario Brown moet dat probleem opgelost zijn”

Basketbal Top Division 2ADe hemel klaart uit boven Aarschot. GSG Aarschot zat in acuut degradatiegevaar, maar twee opeenvolgende overwinningen hebben voor een kentering gezorgd. De terugkeer van oudgediende Mario Brown is daar wellicht niet vreemd aan. Dit weekend wil de spelersgroep de vormcurve bevestigen in Pepinster, de nummer acht in Top Division 2A.

Twee weken geleden won Aarschot thuis van Quaregnon. Vorig weekend kwam daar een 130-67-monsterzege bij tegen Kangoeroes Mechelen. Die zes op zes zorgt ervoor dat GSG voor het eerst dit seizoen niet op een degradatieplaats staat. De marge is nog flinterdun, maar de ommekeer lijkt ingezet te zijn.

Coach Sam Bilsen ziet een belangrijke oorzaak om die kentering te verklaren. “We zaten de voorbije maanden met een reboundprobleem. We misten een grote jongen; met de terugkeer van Mario Brown moet dat probleem opgelost zijn. Mario was in het verleden al bij ons aan de slag. De Amerikaan was dit seizoen aangesloten bij Ukkel. We konden alle papieren in orde krijgen om hem aan te sluiten, maar het heeft allemaal wel wat op zich laten wachten. Het reboundprobleem moesten we de voorbije maanden collectief oplossen. Sander Van Ginderachter en Tom Jacobs leverden schitterend werk onder de borden, maar geen van beide is van nature uit een centerspeler. De afwezigheid van een center kostte ons punten. Er waren matchen waarin we nauwelijks aanvallende rebounds pakten.”

Louis Baertsoen

Met Louis Baertsoen zag GSG Aarschot een tweede ‘verloren zoon’ terugkeren naar de Demervallei. Sam Bilsen zag zijn kern in de breedte sterker worden. “Louis heeft al enkele matchen meegespeeld. Hij zocht een ploeg na zijn Amerikaans avontuur en wij gingen graag in op zijn vraag om terug te keren tot het einde van het seizoen. Op papier hebben we voldoende guards, maar een speler als Louis kunnen we altijd gebruiken. Door de komst van die twee spelers zijn we beter gewapend tegen de degradatiestrijd.”

“In de eerste helft van de competitie hebben we bijna altijd goed meegespeeld. Vaak ging het om een close game. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de match tegen Asse-Ternat, waarin we in extremis een zekere zege nog uit handen gaven. Een bal die er net uitrolt, het kan een wereld van verschil maken. Gemiddeld beschikken we over een jonge kern. Het is goed dat deze groep nu voort kan groeien.”

Lees ook: meer basketbal