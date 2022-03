Salim Kediambiko (KBGO Finexa Basket@Sea)kijkt uit naar topper tegen leider Antwerp Giants B: “We moeten van niemand schrik hebben

BASKETBAL TOP DIVISION TWOIn Top Division Two staat KBGO Finexa Basket@Sea zondagmiddag oog in oog met leider Antwerp Giants Two. Het duel tussen twee grote jeugdopleidingen van het land kan haast niet anders dan een absoluut kijkstuk worden. Salim Kediambiko (20) heeft er alvast veel zin in.

Twee weken geleden greep KBGO Finexa Basket@Sea nog net naast winst bij de nummer twee in de stand, Bavi Vilvoorde. De generale repetitie tegen Falco Gent woensdagavond was met een klinkende zege (80-63) dan weer meer dan geslaagd. Het mag duidelijk zijn dat de ploeg van coach Kris De Pauw op volle toeren draait en enorm veel progressie heeft gemaakt de voorbije maanden. “Het loopt de laatste tijd ontzettend vlot”, laat Salim Kediambiko weten. “We kunnen een match heel goed controleren en proberen ons ook aan het wedstrijdplan te houden. Ondanks Jesse Waleson er niet meer bij is, blijven we heel goede resultaten neerzetten en blijven we meedraaien bovenin de klassering, terwijl niemand dat eigenlijk nog verwacht had.”

Ex-coach als tegenstander

Het duel met Antwerp Giants Two is een absolute kraker, die eigenlijk geen uitleg moet. Toch willen Kediambiko en co de competitieleider een hak zetten. Ze kijken immers hun ex-coach Luc Smout in de ogen. “We weten dat het een moeilijke wedstrijd zal worden, maar eigenlijk hebben we er veel vertrouwen in. Als je ziet welk basketbal we op dit moment brengen, dan moeten we van niemand bang zijn. Op deze manier kunnen we elke ploeg in de reeks aan, ook leider Antwerp Giants.”

In de stand staat het team van coach De Pauw momenteel op de derde plaats. Een onverhoopt succes voor de jonge garde van Oostende. “We staan veel beter geklasseerd dan velen van ons hadden verwacht bij de start van de competitie”, besluit Kediambiko. “En we kijken ook alleen maar naar boven. We kunnen nog beter. Omdat we doorheen het seizoen elkaar hebben leren vinden op het veld en echt zijn beginnen spelen als een team kan het alleen maar op een positieve manier eindigen.”

Top Division Two: KBGO Finexa Basket@Sea One – Antwerp Giants Two: zondag 27 maart om 14.30 uur