Salim Kediambiko en KBGO Finexa Basket@Sea One zijn weer te sterk voor Sijsele: “Defensief het verschil gemaakt”

BASKETBAL TOP DIVISION TWOKBGO Finexa Basket@Sea One heeft in Top Division Two de derby op Basket Sijsele One gewonnen (67-75). Door de winst staan coach Kris De Pauw en co nu alleen op de derde plaats. Salim Kediambiko was net als de voorbije weken opnieuw één van de smaakmakers bij de kustploeg.

KBGO One haalde het dus met 67-75 tegen Sijsele, de ex-ploeg van coach Kris De Pauw die uiteraard dolgelukkig was met de overwinning. “Ik denk dat we defensief het verschil hebben gemaakt”, klinkt het bij Salim Kediambiko. “We konden hen voor de rust op een lage score houden, terwijl we zelf vlot de weg naar de korf vonden. Bij het begin van de tweede helft hadden we het wat moeilijker, maar toen we defensief weer het juiste ritme vonden, konden we de overwinning veiligstellen.”

Kediambiko was tegen Sijsele goed voor 14 punten. De voorbije drie wedstrijden scoorde hij telkens merkbaar meer dan eerder op het seizoen. Een opmerkelijke evolutie waarvoor de Kortrijkzaan een duidelijke reden voor heeft. “Ik heb een interview van Kobe Bryant en LeBron James over mediteren bekeken”, stelt Kediambiko. “Drie weken lang ben ik nu al elke dag aan het mediteren. Door dat te doen heb ik meer vertrouwen in wat ik doe op het terrein. Ik voel ook veel minder stress om fouten te maken. Daardoor is mijn shotpercentage sterk gestegen de voorbije wedstrijden. Ik heb meer vertrouwen in mezelf en weet ook wat ik kan.”

Klassement

KBGO heeft nu de derde plaats in handen, met nog twee wedstrijden te spelen. Eén zege zou in principe voldoende zijn om die derde stek vast te houden. Gezien de matchen die nog resten moet dat zeker mogelijk zijn. Het seizoen met een drie op drie afsluiten zou ook mentaal een opsteker zijn voor de brigade van De Pauw. “Dat is een meer dan goede positie voor ons jonge team. Dit seizoen was een leerproces waarin we meer nederlagen verwacht hadden”, stelt Kediambiko. “Wedstrijd per wedstrijd werden we steeds steker, zeker defensief, maar ook qua shotten. Het seizoen is dan ook heel geslaagd als je kijkt welke groei we allemaal gemaakt hebben.”

