Salah scoort pareltje met dank aan... Milicevic: “uren hebben we erop getraind”

Op z'n knieën gleed hij richting de tribune. “Met mijn knieën is alles goed, gelukkig glijdt het veld hier goed door”, aldus Salah. Hij zou niet de eerste zijn die zich bij zo'n viering zou blesseren. “Ik deed het voor mijn familie, mijn twee grote broers zaten daar en ik wou het delen met hen. Zij hebben mij altijd gesteund van bij het prille begin. Dat het met mijn slechte voet was? Ik heb er heel veel op getraind samen met Milicevic. Voor de speler komen, kappen en dan schieten. Mijn dribbel kwam er op het goeie moment en hij ging perfect binnen." De winger is de laatste weken op dreef bij AA Gent en scoorde z'n eerste twee profgoals als bekroning. “Ik ben blij dat ik veel steun krijg van ploegmaats die al een heel mooie carrière maakten zoals Vadis Odjidja en Sven Kums. Ik probeer mijn spelvreugde in het team te leggen en in ruil steunen ze me altijd als ik eens een foutje bega. Dan weet ik dat de jongens achter mij dat kunnen rechtzetten.”

Klasse van Alessio

Zijn tweede doelpunt kwam er na een perfecte voorzet van Alessio Castro-Montes, die al vroeg in de wedstrijd de onfortuinlijke Matisse Samoise kwam vervangen. “Het was de perfecte bal. Ik moest enkel naar hem kijken en we verstonden elkaar. Ik moest zelfs mijn arm niet in de lucht steken. Hij gaf die bal meteen, die kwaliteit heeft hij. Ik ben erg blij dat ik mijn eerste twee goals als prof kon scoren.” Nu wacht hem een ander avontuur. Met de Marokkaanse U23 speelt hij de komende tien dagen tegen Egypte. “Ik moet zien dat ik me goed verzorg. We spelen om de drie dagen een wedstrijd en ik wil me niet blesseren. Zeker met de zware stage met AA Gent die in het vooruitzicht ligt. Of ik na mijn interlandverplichtingen nog vakantie heb? Dat heb ik nog niet met de coach besproken, maar ik ben jong. Ik heb dus nog veel energie.”