Sacha Massot en Daan Moens kiezen voor nieuwe uitdaging bij Basket Tongeren

Als speler kan Sacha Massot terugblikken op een schitterende carrière als power forward. Zijn loopbaan als coach ging snel in stijgende lijn. Eerst assistent-coach van Thibaut Petit bij Luik. Na het ontslag van Petit nam hij het roer over. Twee jaar T1 van Luik en in 2020 toen Brian Lynch stopte als coach van Limburg United kreeg hij de kans met een stap hogerop. Dit seizoen kreeg hij en United te kampen met pech en na een teleurstellende competitiestart werd hij opgevolgd door zijn assistent Raymond Westphalen. Het was lange tijd stil, maar volgend seizoen keert Sacha Massot terug naar zijn roots en wordt T1 in TDM2 bij Basket Tongeren. De eerste toptransfer is ook reeds binnen met de komst van Daan Moens, die overkomt van Melsele-Beveren uit TDM1.

De keuze van Sacha Massot voor Basket Tongeren is er één met een dubbel gevoel voor de meeste basketbal volgers. Enerzijds, stellen velen zich de vraag waarom een jonge topcoach niet aan de bak kan komen bij een club uit de BNXT League. Anderzijds, Massot begon zijn carrière in Tongeren en is een Ambiorixzoon die kind aan huis is bij de club uit TDM2.

“Toen het Tongerse bestuur mij vroeg om volgend seizoen te willen overnemen moest ik niet lang nadenken”, begint de ex-coach van Limburg United, waar hij vorig seizoen nog kon doorstoten naar de halve finale van de play-offs. “Als Tongerenaar ben ik altijd verbonden geweest bij deze schitterende club. Hier begon mijn carrière en de vriendschap met het Tongerse bestuur is altijd gebleven. Mijn ontslag bij Limburg United kwam hard aan. Zeker omdat we enkele wedstrijden nipt verloren en thuis tegen Bergen door scheidsrechterlijke beslissingen. Ik bleef niet bij de pakken zitten en ik ben gerant bij Brasserie Time-Out in Waremme.”

“Of ik niet bij een andere club uit de BNXT-League aan de slag kon? Bij de meeste clubs zijn de plaatsen bezet. Ik wil ook niet mijzelf gaan verkopen. Toen Tongeren aanklopte was ik meteen overtuigd dat er hier mogelijkheden liggen om een geslaagd huwelijk te starten. Ik ken het huis als mijn broekzak. Geloof mij, bij Tongeren is alles piekfijn geregeld. Het is een warme, ambitieuze club en we hebben een team met veel kwaliteiten.”

“Joeri Moonen stopt, maar zijn vervanger hebben we reeds gevonden met Daan Moens van Melsele-Beveren. De rest van de kern zal blijven en in de wachtkamer zitten enkele talenten waar ik mij extra zal mee bezighouden. Door corona en allerlei omstandigheden kregen we geen volle Pibo sporthal meer. Daar moet volgend seizoen verandering in komen. Het is de bedoeling om prachtig basketbal te serveren en snel zal dit Tongeren dan weer kunnen rekenen op een vijfhonderdtal supporters”, besluit de 38-jarige Massot.

Daan Moens

Na mooie jaren bij Hasselt BT en Limburg United volgde een avontuur bij Melsele-Beveren. Nu keert Daan Moens terug naar Limburg.

“Waarom Basket Tongeren? De ambities van de club en de komst van coach Massot spraken mij meteen aan”, stelt Hasselaar Moens. “Of ik tevreden ben over mijn seizoen bij Melsele-Beveren? Het is een seizoen geworden met ups en downs, maar ik heb zeker geen spijt van mijn overstap naar Melsele. Een andere omgeving heeft mij deugd gedaan, maar de lange afstand begon door te wegen. Toen Tongeren kwam aankloppen was de deal snel in kannen en kruiken.”

“Of er druk op mijn schouders komt omdat ik Joeri Moonen moet vervangen? Dat besef ik. Het is niet evident om een ervaren klasbak als Moonen af te lossen, maar ik ben klaar voor deze mooie uitdaging. Tongeren is een warme club, dat voelde ik onmiddellijk bij de eerste gesprekken. Het is ook een sterk team met de mogelijkheid om zeker voorin mee te draaien. Ik kijk er alvast naar uit”, besluit de 24-jarige forward Moens.