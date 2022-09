Sacha Massot (BK Tongeren): “Uitgaan van eigen sterkte in thuisderby tegen Hasselt BT”

“Of BK Tongeren er klaar voor is? Het is de bedoeling dat we hopelijk in een nokvolle Pibo onze buren uit Hasselt warm zullen ontvangen”, start Sacha Massot met zijn vooruitblik. “We moeten uitgaan van eigen kracht en proberen het ritme te bepalen. We spelen thuis en dan kunnen we altijd iets meer. Op de eerste speeldag wonnen we overtuigend van Geel. Natuurlijk is Hasselt BT van een ander kaliber. Ze hebben hun twee wedstrijden gewonnen en zijn sterk op dreef. Met aanwinsten Chiel Koonings en Stef Ceyssens van Croonen Lommel steken ze hun ambities niet onder stoelen of banken. Hasselt wil strijden voor de titel.”

Ambities

Wat de ambities van BK Tongeren dan zijn? In de Ambiorixstad blijven ze nuchter. “Vorig seizoen hadden we de beste defense van de reeks. Het stoppen van de ervaren Joeri Moonen is een grote aderlating voor de club. Hij was de coach tussen de lijnen en een echte leider. Met de komst van Daan Moens zijn we erg tevreden. Hij is een vechter en op een andere manier ook een leider. Hier in Tongeren hebben we bewust gekozen om de jeugd meer kansen te geven.”

“Als coach kan ik niet anders dan tevreden zijn over de samenstelling van de kern. Het is een uitstekende mix van jong geweld en ervaren spelers. Elke positie is ook dubbel bezet. Of we dan niet titelkandidaat zijn? Hier zal je niemand horen praten over de titel. We hebben gezonde ambities. Of ik daar een plaats kan opplakken? Waarom? Het seizoen is pas gestart. We leven van wedstrijd tot wedstrijd en zien wel waar het schip zal stranden. Plezier beleven is ook belangrijk, hé.”

Gelukkig in Tongeren

“Of ik geen heimwee koester naar het hoogste niveau, als ex-coach van Luik en Limburg United? Ik ben teruggekeerd naar het oude nest om ergens tot rust te komen. Opnieuw plezier beleven aan basketbal. Op topniveau zijn er veel randzaken waar je niet altijd de controle kan over behouden. Tongeren is mijn club. Ik ben hier kind aan huis en we spelen zonder druk van het bestuur. Mooi basket brengen en de jeugd laten rijpen, dat is de doelstelling van het bestuur. Daar gaan we ook in slagen. Ik zie dat deze groep nog kan groeien. Hopelijk verslaan we Hasselt, want dat zal ons zeker een boost geven. De sleutel van de partij? De rebounds en defense zullen doorslaggevend zijn”, besluit Massot, commercieel technisch adviseur bij Isola Belgium.

