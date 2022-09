Sacha Koulberg, nieuwe volleybalcoach bij Antwerpen: “Ik wil met deze club terug overwinningen vieren”

De nieuwe coach van de Antwerpse ploeg is Sacha Koulberg. Hij moet de Brabo-boys naar nieuwe successen leiden. De Brusselse trainer barst van ervaring, zowel in het vrouwenvolleybal als bij de mannen. “Ik ben vorig jaar bij Waremme gestopt, net voor de play-offs”, verklaart coach Koulberg. “Ik ben al meer dan 30 jaar actief als trainer-coach. Tijdens die drie jaar tijd dat ik bij Waremme (Borgworm) werkzaam was, heb ik meer wedstrijden verloren dan in al die jaren daarvoor. Dat was ik beu, ik ben een winnaar. Ik hoop met Antwerpen opnieuw successen te kunnen vieren.”

Meer trainen

Het toeval wil dat het Brabo-team tijdens de volgende bekerronde Borgworm zal ontmoeten. “Het is een warme Waalse club”, vertelt Sacha Koulberg. “Dus dat wordt een hartelijk weerzien. Als we zouden winnen, dan is dat wordt dat een heel speciale gebeurtenis. Wanneer we zouden verliezen, dan is dat normaal. We hebben nu reeds drie wedstrijden voor de Belgische beker afgewerkt. Het is absurd dat dit in drie weken tijd moest gebeuren. Maar het is nu eenmaal zo. We hebben tegen de Noorderkempen niet onze beste wedstrijd gespeeld, maar we hebben ons wel geplaatst voor de volgende ronde. Zaterdag moet het beter zijn tegen Amigos Zoersel.”