Sabri Hmouda en RC Mechelen na verlengingen door tegen Sparta Petegem (2-4). Derby tegen Lierse Kempenzonen wacht: “Op kwaliteit en karakter”

voetbal beker van belgiëRC Mechelen voetbalde voor rust een knappe en verdiende 0-2-voorsprong bij elkaar op bezoek bij Sparta Petegem. Maar de ploeg van trainer Bert Dhont kroonde zich vorig seizoen niet voor niets tot kampioen in tweede nationale en knokte terug in de tweede helft. Vijf minuten voor tijd viel de gelijkmaker na een licht gefloten strafschop en dus moesten verlengingen voor de beslissing zorgen. Daarin zette Sabri Hmouda de bezoekers op 2-3, ook al vanop de stip. Ondanks een dubbele gele kaart voor Ventôse diepte Racing de score in het slot nog uit, 2-4 was de eindstand.

“Met dit resultaat mogen we heel tevreden zijn”, aldus Hmouda, die ook de vierde bezoekende goal voor zijn rekening nam. “In de eerste twintig minuten deden we heel goed mee in zowel balbezit als balverlies. Gaandeweg gingen we steeds meer onze stempel drukken door ons eigen spel te spelen met de nodige dominantie. De 0-2-ruststand was in dat opzicht dus zeker verdiend.”

Geen fout, wel strafschop

“Of we na rust onze meerdere moesten erkennen in Petegem? Ja en nee. Het was duidelijk dat Petegem over een sterk elftal beschikt dat eigenlijk in eerste nationale moet uitkomen (de thuisploeg komt nog uit in tweede aangezien het geen licentie heeft voor eerste nationale, red.). Ze straffen echt elk foutje af. We gaven de aansluitingstreffer dus iets te makkelijk weg en probeerden daarna om Petegem op karakter van ons doel weg te houden. Dat lukte, tot de scheidsrechter zich vijf minuten voor tijd liet vangen. Na een inworp voor Petegem bleef de bal tussen twee spelers hangen waarna de thuisspeler wel heel makkelijk naar de grond ging. Slim, dat wel, maar van contact was geen sprake.”

“Die gelijkmaker was een mentale tik, maar we lieten ons er niet door van de wijs brengen. We toonden opnieuw karakter en ook wij kregen een penalty, dit keer na duidelijk handspel. De 2-3 was een boost en ook met tien man hielden we goed stand. Deze wedstrijd was een goede test in onze voorbereiding en we versieren er ook nog een mooie affiche mee in de volgende ronde.”

Derby

“Omdat Lierse Kempenzonen volgend weekend aan de bak moet in de competitie verschuift het duel waarschijnlijk naar eind september én spelen wij de derby ook thuis. Dat is een mooie beloning voor de fans die ook in Petegem weer talrijk waren opgekomen. Ons doel? Of het nu een ploeg is uit 1B of een vierdeprovincialer, we gaan altijd om te winnen. Er wordt van ons verwacht dat we elke week bloed, zweet en tranen in onze prestatie leggen. De competitiestart is dus onze eerstvolgende afspraak.”

