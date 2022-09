Sabri Hmouda en Racing Mechelen gaan op het Lisp op zoek naar een bekerstunt: “Ons eigen spel spelen”

Verliep de voorbereiding op dit bekerduel anders dan op een competitiewedstrijd wilden we graag weten? “Ik voelde geen andere beleving”, zegt Racing-middenvelder Sabri Hmouda. “En de sfeer was ook niet meer ontspannen omdat er minder druk op staat voor ons. De focus was dezelfde en ik denk dat de positieve spanning van zo’n wedstrijd zich pas zaterdag zal laten voelen. De beker is iets anders dan de competitie, maar we hebben ons niet anders voorbereid dan de voorbije weken. We hebben er alles aan gedaan om klaar te zijn”.

Strafschoppen

“Of we trainden op penalty’s? Niet als groep, dat deden we de voorbije jaren nooit bij Racing, maar ikzelf wel. Ik doe dat graag. Of de trainer me dan als eerste naam op het blad zet in geval van een strafschoppenreeks laat ik aan hem over. Wat mij betreft mag dat zeker. (lacht) Maar voor alle duidelijkheid. We trekken niet naar Lierse om er in een soort overlevingsmodus te kruipen of er penalty’s uit de brand te slepen. We gaan er ons eigen spel proberen te ontwikkelen zoals we altijd doen.”

“Een stunt? Dat zou inderdaad wat zijn. De laatste keer dat ik het meemaakte was ik zestien en klopten we Racing Genk. Daarna trokken we naar Anderlecht. Het was een andere tijd.”

Misverstand

“Onze start in de competitie was goed en daar mogen we zeker vertrouwen uit putten. De wedstrijd tegen Hades vorige week bevatte heel wat goeds, maar wat die ene fase, die de gelijkmaker inluidde, ons leerde was dat elke fout, groot of klein, wordt afgestraft op dit niveau. Dat zal tegen Lierse niet anders zijn. Veel analyseren was niet mogelijk, want aan de gelijkmaker ging vooral een spijtig misverstand vooraf. Op het moment zelf is dat zeker zuur omdat je weet dat je meer verdient dan dat gelijkspel, maar de dag nadien moet je die knop gewoon omdraaien. Het kan iedereen overkomen.”

Ex-Lierse

Met de verplaatsing naar het Lisp gaat Hmouda ook op bezoek in een vertrouwde omgeving, want hij speelde zelf bij de jeugd van Lierse tussen 2011 en 2014. “Het is altijd speciaal om daar terug te keren. Als jonge gast ging ik er vaak kijken en dan zie je al die grote namen er voorbij komen. Dat maakt sowieso indruk. Maar ik heb er ook vooral veel bijgeleerd en daar ben ik Lierse heel dankbaar voor. Zij gaven me de kans om me te ontwikkelen. Zonder hen had ik het nooit tot in een eerste elftal geschopt. Of ik er nog mensen ken? Van Nico Van Kerckhoven kreeg ik op woensdagnamiddagen wel specifieke trainingen en daar stak ik enorm veel van op. Maar ik betwijfel of hij mij nog kent. Wie weet komt daar na de wedstrijd verandering in.” (lacht)

