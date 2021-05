Ryanair weigert triatleet Christophe De Keyser omwille van drie extra letters op PCR-test: “500 euro extra moeten betalen om via andere maatschappij te vliegen”

triatlonRyanair weigerde vanmorgen een twintigtal passagiers op de vlucht naar het Portugese Lissabon. Onder hen ook triatleet Christophe De Keyser die zondag in Portugal zijn eerste wedstrijd van het seizoen op het programma heeft staan. De verplichte negatieve PCR-test van onder meer De Keyser bevatte op de documenten ook de letters CHC. Een naamgeving die door het laboratorium toegevoegd is, maar identiek is aan een normale PCR-test. Toch kregen de reizigers met de vermelding CHC geen toegang tot het vliegtuig. De Keyser begreep er niks van, boekte dan maar snel een vlucht via TAP om met identiek dezelfde formulieren daar wel aan boord te mogen. “Surrealisme dat me 500 euro extra kost”, aldus De Keyser.

Met vier overwinningen kroonde de Overijsenaar zich vorig seizoen tot Belgische zegekoning. De voorbije drie jaar investeerde De Keyser veel geld in zijn favoriete sport, maar de return bleef uit. Een topsportcontract zat er nooit in en dus gooit de 27-jarige triatleet het dit seizoen over een iets andere boeg door meer in te zetten op wedstrijden van de langere afstand. Na een hele winter zwoegen, staat voor De Keyser zondag een eerste test op het programma met de Powerman van Portugal, een duatlon waar ook streekgenoot en voormalig winnaar Seppe Odeyn aan de start verschijnt.

Kafka

Toch zag De Keyser zijn reis richting Portugal bijna in het water vallen. “Ik ben deze ochtend geweigerd op de vlucht van Ryanair naar Lissabon, omwille van een foute PCR-test. Althans volgens de vliegmaatschappij. We waren met zo’n twintigtal mensen met hetzelfde probleem. Blijkbaar heb je sinds 3 mei een zogenaamde RT-PCR-test nodig en ik had een PCR-CHC-test. Alle andere maatschappijen aanvaarden die test wel en ook Portugal ziet geen enkel verschil, maar bij Ryanair lieten ze me niet toe op de vlucht. Ook gisteren hebben zich blijkbaar dezelfde problemen voorgedaan”, legt een ontstemde De Keyser uit.

Navraag leert dat de verschillende laboratoria in ons land de naamgeving van de PCR-testen vrij mogen kiezen.

Omdat hij absoluut aan de start wil staan zondag boekte De Keyser in allerijl een vlucht via een andere maatschappij. “Maar wel een vlucht die me 500 euro extra kost. Ik moet in Portugal geraken. Ik race er zondag in Mafra en de week erop in Oeiras. Als je een hele winter hard getraind hebt, kijk je als atleet echt uit naar eindelijk wat wedstrijden”, aldus De Keyser.

