Ryan Sanusi en Beerschot verdedigen zondag leidersplaats op Dender: “Juiste lessen getrokken uit heenronde”

Plots staat Beerschot eerste

“Zo plots is dat nu ook weer niet”, glimlacht Ryan Sanusi. “We hebben nu al vier keer na mekaar gewonnen. Wat er de jongste weken is veranderd? We hebben de heenronde grondig geanalyseerd en de juiste lessen getrokken. Een concreet voorbeeld is dat we matchen op een meer volwassen manier over de streep hebben leren trekken. We zijn ook constanter geworden. Met een fel vernieuwde technische staf en spelerskern was het logisch dat er in het begin wat ups en downs waren. Ondertussen past de puzzel alsmaar beter in mekaar. Tegelijk mogen we niet te snel tevreden zijn. Er is nog een progressiemarge. Zo moeten we op de helft van de tegenstander meer vanuit de combinatie tot kansen kunnen komen. Of we nu één van de titelfavorieten zijn? Daar denken we niet te veel aan. Eerst ons plaatsje in de top zes en de promotie-play-offs veilig stellen, daarna zien we wel weer.”

Plots is Sanusi een goalgetter

“Of het toeval is dat ik sinds half oktober drie keer scoorde en eind september ook al eens raak trof in de beker? Laat me het zo zeggen: vorig jaar lagen we meestal onder en kwam ik amper in de buurt van de goal van de tegenstrever. Nu spelen we hoger en kom ik automatisch meer in scoringspositie”, merkt Ryan Sanusi op. “Als ik dit tempo kan blijven aanhouden, geraak ik misschien wel voor het eerst aan dubbele cijfers (knipoogt). Ook belangrijk: met Dante Rigo vond ik een uitstekend evenwicht in het middenveld. We zijn allebei voetballende spelers en dat klikt. Dante kan trouwens, net als ik, gevaarlijk uithalen uit de tweede lijn. Het mooie is dat het gevaar bij ons tegenwoordig van zowat overal komt.”

Plots lijkt het sportieve rotjaar 2021-2022 vergeten

“Helemaal vergeten is de degradatie nog niet. Maar ik heb het mezelf inmiddels wel vergeven”, zegt Sanusi. “In de zin dat ik er alles aan doe om Beerschot er weer bovenop te helpen. En dat lukt dus aardig. We zitten nu in de flow en te veel achteruit kijken, heeft geen zin meer. Ik ben heel blij dat ik vorige zomer de keuze heb gemaakt om bij te tekenen. Ik ben graag bij Beerschot en Antwerpen is mijn stad. Je voelt dat het enthousiasme rond de club ook weer aan het groeien is. De supporters appreciëren het voetbal dat we proberen te brengen. Zelfs als we verliezen, blijven de fans achter ons staan. Denk maar aan de thuismatch tegen Lommel. Ook in de kleedkamer hangt een positieve vibe. De vele nieuwkomers vonden hun plek en we kunnen het goed met mekaar vinden.”

Lees ook: meer voetbal Challenger Pro League

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.