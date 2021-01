Ryan Sanusi en Beerschot kloppen OHL na intense wedstrijd: “Onze beste prestatie sinds heel lang”

“Het zijn altijd leuke matchen tegen OHL”, zei Ryan Sanusi achteraf. “Ook nu werd er weer aan een hoge intensiteit gevoetbald. Je mag wel zeggen dat dit onze beste wedstrijd in heel lange tijd was. Er zat alles in: mooie combinaties enerzijds en stevige duel anderzijds. Een pluim voor heel de groep dat we ons hoge niveau negentig minuten lang hebben kunnen aanhouden. Of het toeval is dat we nu al zes keer op een rij konden winnen van Leuven? Nee, da’s geen toeval meer. Ik denk dat we gewoon een betere ploeg hebben.”