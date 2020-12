Ryan Cortjens komt voorlopig nog niet in actie: “Coronabesmetting zet me ver achteruit”

Soufiane Bouchikhi klaar voor sterke marathon in Valencia

27 november Toen Bouchikhi begin maart Belgisch kampioen cross werd, had hij z’n plan klaar voor 2020. “Ik wil op de Spelen in Tokio in augustus in schoonheid afscheid nemen van de piste, daarna nog het EK cross meepikken in december en dan zet ik alles op de marathon”, zei hij toen. Maar door corona draaide het anders uit: geen Tokio 2020 en geen EK cross. Gelukkig bleef de marathon van Valencia wel overeind.