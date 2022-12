Ryan Cortjens kijkt uit naar 2023: “Ik hoop mezelf te kunnen verrassen”

Veldrijden beloften2022 was niet het jaar van Ryan Cortjens (Alpecin-Deceuninck). De sympathieke Maaslander stond als gevolg van een knieblessure en een onzachte aanraking met een boom lange tijd aan de kant. Afhaken zit echter niet in de genen van Cortjens die bleef vechten en sinds eind november aan de weg terug aan het timmeren is. “Het is een lange weg, maar ik voel progressie en daar trek ik me aan op”, vertelt hij.

34ste in Zolder, DNF in Diegem, wie Ryan Cortjens vooraan wil zien, zal nog even geduld moeten hebben. De weg terug is lang, maar vooral zwaar. En toch, Cortjens bewees in het verleden dat hij perfect kon wedijveren met zijn generatiegenoten. Als tweedejaars junior was hij heel vaak de beste, met wereldbekeroverwinningen in Zolder en Namen, een Belgische titel in Kruibeke en een derde plaats op het WK in Bogense. Allemaal tijdens de succeswinter 2018-2019.

Sinds hij na een boerenjaar bij de juniors overstapte naar de beloften, heeft Ryan Cortjens nog niet vaak kunnen scoren. In zijn eerste seizoen bij de U23 lukte dat wel, met onder meer een vierde plaats in de Wereldbeker in Nommay, maar daarna stond hij te vaak langs de kant. Vorig seizoen stond hij tot het einde van het jaar op non-actief als gevolg van een knieblessure, dit jaar wilde hij aan een terugkeer werken.

Nog steeds strijdvaardig

Ondanks de tegenslag die al vaker het pad van de Maaslander kruiste, blijft hij optimistisch. En vooral: strijdvaardig. Aan opgeven en de fiets aan de haak hangen, heeft hij naar eigen zeggen nog geen moment gedacht. Sinds een dikke maand werkt hij aan een terugkeer in het crosspeloton. Hij trok eerst naar Frankrijk, om strategische redenen, om er UCI-punten te pakken. De voorbije drie weken was Cortjens aan de slag in het Belgische peloton. “Met wisselende resultaten. In Mol was het niet goed, in Zolder had ik wel een goed gevoel.”

Mezelf verrassen

Na nieuwjaar staan er nog verschillende interessante crossen op het programma voor de belofte uit Lanaken. Grote ambities heeft hij niet en over verrassingen wil hij het niet hebben. “Ik hoop vooral mezelf te kunnen verrassen en dan zal de rest ook wel meekijken zeker? (lacht) Ik kijk er vooral naar uit om weer wat meer vooraan te kunnen starten. Vanop de achterste rij heb je zicht op het hele pak, maar daar is dan ook alle mee gezegd.”