Ryan Cortjens kan eindelijk weer crossen: “Naar Frankrijk om UCI-punten te pakken”

Veldrijden beloftenGoed nieuws vanuit Lanaken waar Ryan Cortjens zijn wedstrijdplunje weer mag aantrekken. De Maaslander stond sinds midden oktober langs de kant als gevolg van een breuk in zijn hand. De vierdejaars belofte werkt sinds enkele weken aan zijn terugkeer. “Vorig week stond er een eerste crosstraining op het programma, komend weekend sta ik weer aan de start van een cross. In Frankrijk, waar ik voor de UCI-punten ga”, bekent Cortjens.

Sinds hij na een boerenjaar bij de juniors overstapte naar de beloften, heeft Ryan Cortjens nog niet vaak kunnen scoren. In zijn eerste seizoen bij de U23 lukte dat wel, met onder meer een vierde plaats in de wereldbeker in Nommay, maar daarna stond hij te vaak langs de kant. Vorig seizoen stond hij tot het einde van het jaar op non-actief als gevolg van een knieblessure, dit jaar wilde hij aan een terugkeer werken.

Jammer genoeg werd hij weer achteruitgeslagen na een botsing met een boom in het Nederlandse Oisterwijk. Cortjens bleef een week van de fiets, maar mocht een maand geen crosstrainingen doen. “Die periode is gelukkig achter de rug en sinds een dikke week kan ik ook zonder brace rijden”, klinkt het bij een duidelijk opgeluchte Cortjens. “Nu is het zaak om mijn achterstand in te halen. Dit is de minst interessante periode om te hernemen want iedereen begint stilaan op dreef te komen.”

Nog steeds strijdvaardig

Ondanks de tegenslag die al vaker het pad van de Maaslander kruiste, blijft hij optimistisch. En vooral: strijdvaardig. “Ik heb geen andere keuze, hé (lacht). Neen, ik heb er op nog enkel moment aan gedacht om de fiets aan de haak te hangen. Daarvoor fiets ik te graag. Ik heb in het verleden trouwens bewezen dat ik mijn plaats in het peloton waard ben. Ik hoop dat nu ook snel bij de beloften te kunnen bewijzen. Hoewel, snel, ik moet op de eerste plaats opnieuw competitieritme opdoen.”

Wereldbeker op het einde van het seizoen

Een precieze timing heeft Cortjens daar niet opgeplakt, maar hij hoopt in de slotfase van het seizoen wel nog aanspraak te kunnen maken op bijvoorbeeld een selectie voor een wereldbeker. “Het wordt moeilijk, daar ben ik realistisch genoeg voor, maar het is wel een mooi doel. Ja, ik heb met een dubbel gevoel naar het EK in Namen gekeken. Als tweedejaars junior pakte ik er de overwinning in de wereldbeker. Een Cortjens in vorm had daar ook een goed EK kunnen rijden.”

Intussen ziet de bijna 22-jarige belofte een jongere generatie het voortouw nemen. “Dat gebeurt zo, hé. Maar nog eens, ik weet wat ik kan en ik hoop dat te kunnen bewijzen. De ploeg blijft in mij geloven en samen met mijn coach Kris Wouters werk ik aan een stevige terugkeer.”