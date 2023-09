Ryan Cortjens hoopt zijn supervorm nog eens te vinden: “Dankzij mijn vriendin zit ik nog op de fiets”

Wielrennen eliteHet veldritseizoen komt er stilaan aan en dan is het uitkijken naar de Limburgers die zich bij de elite willen tonen. Quinten Hermans is nog altijd de nummer één bij de mannen, maar hij komt net als Timo Kielich pas later in actie. Daarna volgen Ryan Cortjens en Arne Baers. Voor Cortjens is het nieuwe crossseizoen het eerste bij de elite. “Ik wil er nog eens echt voor gaan. Hopelijk wordt het een winter zonder pech”, vertelt Cortjens die ons toevertrouwt dat hij dankzij zijn vriendin Caitlin nog op de fiets zit.