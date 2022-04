Ryan Bantu kan eerste basisstek niet verzilveren bij Rupel Boom dat verliest in Dender (3-1): “Buitenspelgoal was kantelpunt”

Aan inzet geen gebrek bij Rupel Boom op het veld van Dender, maar finaal werden de bezoekers er alweer niet voor beloond. Nzinga liet de 0-1 liggen in de beginfase en de thuisploeg maakte het bij de start van de tweede helft wel af, weliswaar vanuit buitenspel. Na de Oost-Vlaamse verdubbeling bracht Lukebakio nog even hoop in de Boomse rangen, maar uiteindelijk werd het toch nog 3-1. Volgend weekend wacht de Steenbakkers een alles of niets wedstrijd tegen Francs Borains. Verliest het die? Dan zijn de barrages onafwendbaar.

“Er zat meer in”, beseft ook de 20-jarige Ryan Bantu (ex-Bornem en beloften van Lokeren en Beerschot) die voor het eerst dit seizoen in de basis stond. “We begonnen goed en kregen ook de betere kansen, maar de bal wilde er niet in. Het zoveelste verhaal van een gebrek aan efficiëntie. Dat lijkt echt de rode draad doorheen ons seizoen te zullen worden. Dender eiste de bal op, maar wij maakten goed gebruik van de ruimtes en als we onze mogelijkheden afwerken, wordt het een andere match.”

Buitenspelgoal

“Nu komen we uit de kleedkamer in de tweede helft en slikken we een goal uit buitenspel, dat bleek ook duidelijk op de beelden. Zonde, want daardoor waren we even van slag en door dat concentratieverlies slikten we al snel een tweede goal. De 2-1 gaf dan uiteraard hoop, maar dat betekent ook dat je meer risico’s moet gaan nemen. Het gevaar dat je dan loopt, strafte Dender ook genadeloos af.”

“Zo werd het alweer een zure nederlaag, maar volgende week gaan we zoals altijd weer voor de drie punten. Thuis zijn we nog altijd iets sterker en dat bewezen we ook nog eens tegen Patro Eisden toen we echt goed en naar onze kwaliteiten voetbalden. Eigenlijk is het ongelofelijk dat we nu op die barrageplaats staan. Ik vind dat onze kern daar veel te goed voor is en dat moeten we volgende week absoluut bewijzen tegen Francs Borains.”

Blijver

“Of dat weer met mij in de basis is, moet je aan de trainer vragen. (lacht) Ik begon goed aan de wedstrijd, maar na de pauze leed ik te vaak balverlies. Maar ik ben eerlijk en het was moeilijk om aan een wedstrijd te beginnen. Je moet veel meer je momenten kiezen dan als invaller. Met nog een kwartier op de klok weet je dat je gewoon alles uit de kast moet halen. Maar goed, dat kan alleen maar beteren door meer ervaring op te doen. Ik ben klaar als de coach me nodig heeft. Ook volgend seizoen? In principe blijf ik gewoon bij Rupel Boom.”