RWDM wint eerste oefenpot op Standard (1-2) met doelpunten van Botella en Ephestion, Vorogovskiy tekent tot 2024

Het duel tegen Standard kwam, mede door het warme weer, eerder traag op gang. Nadat Standard de neus aan het venster had gestoken, was er ook een poging van Botella. Halfweg de eerste periode kwam de thuisploeg uit het niets op voorsprong. Na een inworp van Cafaro, die verlengd werd door Avenatti, kreeg Emond iets te veel vrijheid om de score te openen. De Luikse pret was echter van korte duur. Na een knappe acte van Hazard op rechts kon hij Ephestion bereiken die er met een hard schot 1-1 van maakte. Nog geen vijf minuten later klom de Brusselse club zowaar op voorsprong. Vorogovskiy, die vrijdag zijn krabbel had gezet onder een tweejarig contract nadat de aankoopoptie werd gelicht door de club, stuurde Botella de diepte in. Die was sneller dan zijn verdedigers en kon Bodart met een gekruist schot verschalken: 1-2. Botella lijkt helemaal verlost van zijn blessure, die hem quasi het hele vorige seizoen parten speelde. Na een uur dropte de Luikse trainer Deila een heel jonge ploeg tussen de lijnen. Die kon RWDM niet echt meer verontrusten.